Городской перинатальный центр Екатеринбурга и уральский фотограф Наталья Мажара организовали фотопроект «Партнёрские роды», участие в нём бесплатное. Лучшие снимки покажут на выставке в роддоме. На фото — счастливый папа Михаил Лисенков с дочками

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Всё чаще будущие мамы в Свердловской области выбирают партнёрские роды. Причём в партнёры они берут далеко не всегда будущих пап, но и собственных мам, сестёр, подруг и даже свекровей. Так, в Областном перинатальном центре (в роддоме, где принимают самые сложные беременности из дальних уголков региона, в том числе из Ивделя и Пелыма) партнёрских родов в прошлом году было больше половины: 60 процентов.

Партнёрские

Как поясняет «ОГ» главный акушер-гинеколог Свердловской области Наталья Зильбер, регион уже несколько лет использует современные перинатальные технологии. Считается, что чем комфортнее будет себя чувствовать во время родов женщина, тем легче пройдут роды и тем более здоровым будет младенец.

— Сегодня мы приветствуем, когда семья выбирает партнёрские роды, — говорит Зильбер. — Близкий человек способен и отвлечь будущую маму от боли, и сделать ей массаж, и поддержать.

Житель Екатеринбурга Анатолий Тарановский оказался на родах своей жены почти случайно — привёз её в роддом, но ждал в приёмном отделении, опасаясь, что была ложная тревога…

— Вдруг приходит женщина в белом халате и спрашивает: мужчина, вы с кем? Я назвал фамилию. Медик ушла на какое-то время, а потом вернулась и говорит, мол, всё хорошо, пойдёмте. Я и опомниться не успел, как оказался у родовой палаты, где жена находилась в родах, — рассказывает молодой папа. — Конечно, я проходил флюорографию и даже сдавал анализы, как положено, пока жена ходила беременной — все справки об этом были в её обменной карте. Но о том, чтобы рожать вместе, я не подумал. Когда меня спросили, хочу ли я присутствовать на родах — ни секунды не сомневался. И не пожалел: теперь у меня есть чувство, что дочку я родил вместе с любимой.

Анатолий говорит, что сам процесс родов не наблюдал — в этот момент находился чуть в стороне. Однако первый крик малышки хорошо запомнил и как держал её в руках в первые мгновения жизни — тоже. А потом они вместе с женой радовались дыханию дочки. Именно папа ухаживал за ребёнком, пока жене проводили медосмотр и необходимые процедуры.

Вертикальные

По словам Натальи Зильбер, в каждом родильном доме Свердловской области сегодня приветствуется активное поведение роженицы.

— Женщина самостоятельно выбирает не только позу во время ожидания, в схватках, но и в самих родах.

В родовых теперь есть мячи для фитбола — их используют для пережидания схваток (сидя на мяче, женщина разгружает позвоночник). Никто не заставляет лежать при ожидании — можно ходить, двигаться так, как хочется. Кто-то выбирает вертикальные роды. Считается, что вертикальное положение в родах помогает рождению, в этой ситуации на плод действует ещё и сила тяжести. В положении «на корточках» или «на четвереньках» естественно, физиологично расширяются таз и родовой канал, это облегчает рождение. Снижается и риск кислородного голодания ребёнка, поскольку матка не давит на нижнюю полую вену женщины. Кстати, надо иметь в виду, что для вертикальных родов есть медицинские противопоказания, и решение о том, подходят ли они женщине, должен принять врач.

Домашние

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге нашумел суд над «домашней акушеркой», из-за непрофессионализма которой погибли несколько младенцев и женщина. Казалось, все были напуганы последствиями родов вне больницы. Но в прошлом году жительница Свердловской области специально приехала в Екатеринбург, чтобы родить не в условиях роддома, а «на дому» у подобной «акушерки». Конечно, за деньги. Хорошо, скорая приехала вовремя. Врачи спасли женщину. Но, увы, она уже никогда больше не сможет стать мамой — настолько тяжелы оказались осложнения…

— По официальной статистике, количество родов вне стен роддомов в регионе с каждым годом уменьшается, — говорит Наталья Зильбер. — В 2015 году на их долю приходилось 0,47 процента, а в 2016 году — уже 0,44 процента.

Водные

Многие врачи выступают категорически против такого способа появления на свет детей.

— Это нефизиологично, — объясняет Зильбер. — Ни одно млекопитающее не идёт к водоёму, чтобы произвести на свет потомство. Почему же тогда так должны делать люди? Никаких доказательств того, что роды в воду полезны для здоровья женщины и ребёнка, не существует.