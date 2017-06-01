В День защиты детей в Екатеринбурге открывают центр охраны зрения

В стенах офтальмологического центра будет действовать созданная специалистами программа «Школа зрения». Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, в День защиты детей, в Екатеринбурге открывается большой специализированный центр охраны детского зрения в МНТК «Микрохирургия глаза».

Как сообщают в пресс-службе больницы, больше 80 процентов офтальмологической помощи будут оказывать бесплатно, по полисам ОМС. Новейшее оборудование, консультативные и лечебные кабинеты, детская оптика — всё это ожидает пациентов в возрасте до 18 лет.

Своим маленьким пациентам врачи помогут справиться с такими проблемами, как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амблиопия, косоглазие, нистагм, врождённая катаракта, глаукома и многими другими. Все виды исследований здесь будут выполняться бесконтактно, а значит, необходимые процедуры ребёнку сделают в комфортной обстановке, без боли и слёз.

В стенах офтальмологического центра будет действовать созданная специалистами программа «Школа зрения», она будет мотивировать ребёнка на бережное отношение к своему зрению. Новый детский центр будет работать ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни.