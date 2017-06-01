Александр Репенков: «На Урале создаётся морская составляющая ядерных сил сдерживания»

Капитан 2 ранга запаса, президент Фонда "Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения "Екатеринбург" и "Верхотурье" Александр Репенков. Фото: Максим Мордвинцев

Сегодня Северный морской флот отмечает 284-ю годовщину своего создания. «ОГ» поговорила с президентом Фонда «Помощи экипажам ракетных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» капитаном 2-го ранга запаса Александром Репенковым.

— Александр Владимирович, в чём, на ваш взгляд, уникальность и сила современного Северного флота?

— В этом году исполняется 60 лет с момента погружения первой отечественной атомной подводной лодки «К-3», которая входила в состав Северного флота. То есть атомный подводный флот рождался в Заполярье. Сегодня Северный флот — самый мощный флот ВМФ России. В декабре 2004 года он вышел из состава Западного военного округа и стал основой создания на севере России Объединенного стратегического командования в Арктической зоне. Связь же Северного флота и Урала сильна по-прежнему. Именно у нас создаётся морская составляющая ядерных сил сдерживания. А наши подшефные подводные крейсеры «Екатеринбург» и «Верхотурье» и сегодня успешно несут боевую службу в Арктике, успешно выполняют пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Эта мощь Северного флота существует не сама по себе, а в интересах обеспечения безопасности России в Арктике, Северного морского пути, освоения арктических ресурсов, то есть моряки-североморцы решают важнейшую геополитическую задачу. На Северном флоте базируются флагманы отечественного ВМФ — авианесущий крейсер «Адмирал флота Николай Кузнецов» с базированием корабельных истребителей Су-33 и МиГ-29К, ракетный атомный крейсер «Пётр Великий».

Сегодня на Северном флоте, в нашей подшефной 31-й дивизии, проходит подготовка экипажей для новейших подводных крейсеров четвёртого поколения проекта 955 «Борей». Именно здесь, на Севере, идёт освоение новейших многоцелевых атомных и дизель-электрических подводных лодок.

— Что самое трудное в службе подводника?

— Случайные люди в подводном флоте не приживаются. Капитан 1-го ранга Алексей Курдин, в прошлом командир подводного крейсера «Екатеринбург», говорил: «Подводный флот — это судьба и религия». Об особых условиях службы на атомных подводных лодках свидетельствует тот факт, что с 2002 года экипажи атомоходов комплектуются только контрактниками. Жёсткий профессиональный и медицинский отбор переходит в следующую фазу — оттачивание подводника как профессионала высочайшей квалификации. Это сродни тонкой обработке драгоценного камня. Каждый опытный подводник — на вес золота.

Служба на подводном корабле — это не романтика парусных судов, которую мы видим по телевизору. Если моряки надводных кораблей могут подняться на палубу, оглядеть океанскую гладь или берега, то подводники такой роскоши лишены. Подводная лодка — это 7-этажный дом, который погружается в глубину и следует по установленному курсу 2–3 месяца. В это время офицеры и матросы не только несут вахту по управлению кораблем, но и постоянно изучают матчасть, проходят ежедневные тренировки. Героическая служба заключается в скрупулезном труде и коллективной работе, где от действия каждого зависит жизнь всего экипажа.

— Как вы стали военно-морским офицером?

— Я родился в семье военного моряка, и уже в десятилетнем возрасте решил поступать в Нахимовское военно-морское училище. Потом — в Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания. Другой судьбы для себя не хотел.

Вся моя офицерская служба прошла в Гаджиево — легендарном гарнизоне подводников Северного флота. Ни разу не пожалел о своем выборе, хотя службу в условиях Заполярья лёгкой не назовёшь. Именно такая мужская работа, образно выражаясь, «очищает людей и снимает с них шелуху».