Профессор Вихавайнен: «В Екатеринбурге меня поразил особый либеральный дух»

Тимо Вихавайнен — финский историк, профессор кафедры исследований России в Университете Хельсинки, член-корреспондент Финской академии наук и литературы. Фото из архива Тимо Вихавайнена

— Недавно я приезжал в Екатеринбург вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Финляндии в России Микко Хаутала (он мой старый студент и, я бы сказал, что самый лучший студент, изучал у меня русскую историю и русскую культуру). В этом году в Финляндии отмечают столетие независимости, по такому случаю нас пригласили в Ельцин Центр на семинар «Суоми 100».

Это первый мой визит в Екатеринбург, и я, конечно, что-то подобное ожидал увидеть, зная, что это один из важнейших центров России. Больше всего запомнился сам Ельцин Центр — это удивительное явление. Впечатляют не только архитектура и сама идея, но и неожиданный для меня либеральный дух. Мы жили недалеко от Ельцин Центра в гостинице высшего класса, и место рядом с ней напоминает мне, скажем так, «кусок Америки».

Екатеринбург не похож на города в Финляндии. У нас не приветствуются высотные дома, а в современном Екатеринбурге они — главная черта городского облика. Чего в нём больше — европейского или азиатского? Сегодня всё азиатское может считаться комплиментом, но всё-таки Екатеринбург, на мой взгляд, очень европейский, горожане по своему складу тоже типичные европейцы. Да, внешне мегаполис очень похож на некоторые китайские города, но тут, помимо прочего, заметна особая «русскость», которую сложно передать словами…

Меня, как исследователя, в вашей стране и её истории многое удивляет, вызывает недоумение, пугает и вдохновляет одновременно… Мне очень интересен русский менталитет. С одной стороны, у него есть общие черты с финским, с другой — мы очень разные. Сходимся, пожалуй, на фундаментальном уровне. Мы прямолинейны. Нам неинтересно пустословие. К тому же, и финны, и русские очень любят природу, рыбалку, охоту, собирать грибы… И баню, конечно! Финн и русский легко найдут общий язык в застолье и любят весело проводить время.

Я много изучал то, как менялись отношения между нашими странами за эти сто лет. Одна из моих книг на финском называется «Восточная граница ликвидируется». Я пишу о том, что культурная и политическая граница между народами всегда была очень заметна, даже в то время, когда Финляндия входила в состав Российской империи. В нашей стране тогда было совсем мало русских. Но за последние 20 лет всё это очень сильно изменилось. Люди получили общий язык, общие интересы, границы между нами размыты. По опросам, которые проводили у нас в стране, можно констатировать, что финны в целом воспринимают русских очень хорошо. Только в последние 3 года некоторые стали бояться российской политики…

Сегодня Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая сохраняет нейтралитет и не входит в НАТО. Именно потому, что это испортило бы добрососедские отношения с Россией. Доверие — это очень тонкая материя, оно между странами не возникает так просто. Его не добиться путём пропаганды и пиара. Всегда нужны добрая воля и, как бы пафосно ни звучало, добрые дела.

От редакции Тимо Вихавайнен (родился 9 мая 1947 года) — профессор кафедры исследований России в Университете Хельсинки, член-корреспондент Финской академии наук и литературы. Автор многих книг по истории России, СССР, Финляндии.