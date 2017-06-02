В 1917 году Россия потеряла лучших морских офицеров

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Наталья ВОРОБЬЁВА, историк, научный сотрудник Артёмовского исторического музея:

— Тема революции настолько глобальна, что подступиться к ней можно только через некоторые частности. Так, в мае отмечался День Балтийского флота. На его примере можно довольно подробно проследить 1917 год, а вместе с тем понять, что потеряла и обрела Россия после этих событий.

Начать, пожалуй, нужно всё же с февральской революции 1917 года. Известна авангардная роль матросов Балтики в революционных событиях того времени. Многие балтийцы прошли путь от участия в революционном кружке на корабле до избрания в судовой комитет — орган матросского самоуправления. Напомню, о событиях 1 марта 1917 года, когда на кораблях Балтийского флота, стоящих в Гельсингфорсе, было объявлено о падении монархии в России и переходе власти к Временному правительству. Начались матросские митинги, а затем в ночь на 4 марта 1917 года стихийные выступления команд 2-й бригады линкоров «Император Павел I» и «Андрей Первозванный», сопровождавшиеся расправами над офицерами. В те страшные дни марта в Гельсингфорсе были убиты 39 офицеров, ранены — шесть, без вести пропали ещё шесть, а четверо офицеров покончили с собой. Среди погибших чинов Балтийского флота — три адмирала и генерал флота, офицеры-механики, офицеры-кораблестроители, кондукторы, флотский врач и капитан военного транспорта.

Что в итоге было к Октябрьскому восстанию? Россия потеряла цвет флота, лучших морских офицеров, которые стали жертвами кровавой расправы. В октябре 1917 года флот был совсем обескровлен.

Я считаю, что правда есть у каждой стороны. И у красных, и у белых были свои интересны. Но в центре событий чаще оказывались простые люди.

Революция породила смуту, а затем Гражданскую войну, на которой убивали неповинных людей. Вряд ли это можно назвать приобретениями… Да, есть те, кто стал опорой советской власти и продолжил свою деятельность большевистскими комиссарами на флоте и в армии, но остальные погибли на фронтах Гражданской войны.

После революции всё же начался подъём в разных сферах жизни, и в конце 20-х — начале 30-х годов удалось достичь неплохого экономического положения. Но какой ценой…

P.S. Проект «100 монологов о революции» реализуется в «ОГ» с февраля этого года. Мы напоминаем, что принять в нём участие может любой читатель «ОГ» — мы с интересом получаем ваши письма и публикуем размышления.