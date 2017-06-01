Свердловские школьники проведут каникулы у моря

Отдых на морском побережье детям со Среднего Урала позволит укрепить здоровье, считают медики. Первый летний месяц синоптики в Свердловской области не обещают много солнца. Фото: Лариса Хайдаршина

Вчера 500 детей из 62 муниципалитетов Свердловской области на «Поезде здоровья» отправились в Анапу. Целый поезд с тремя вагонами-ресторанами отправился из Екатеринбурга на Чёрное море в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России». Детей торжественно провожали от железнодорожного вокзала «Екатеринбург-Пассажирский».

Всего за лето в Анапе отдохнут примерно 1 500 школьников региона — те, кто больше всего нуждается в оздоровлении по медицинским показаниям. Каждый муниципалитет области, отправляющий детей в «Поезде здоровья», укомплектовал группу педагогами, так что скучать в дороге никому не придётся. Детей сопровождают и бригада врачей, и полицейские ради их безопасности. В специально прицепленных трёх вагонах-ресторанах будет обеспечено качественное горячее питание.

На днях на первую летнюю смену уехала делегация Свердловской области из 28 детей в другой детский лагерь на море — «Артек». Всего лишь 50 регионов России представляют свои детские творческие коллективы на фестивальной смене Всероссийского детского центра в Крыму, Свердловская область в их число попала. Строгий отбор прошёл Народный ансамбль танца «Радость» — старейший хореографический коллектив региона, которому в этом году исполняется 80 лет. На фестивале в «Артеке» юные уральцы представят народные танцы «Чеботуха», «Тройка» и «Русская мозаика».

Народный ансамбль танца "Радость" под руководством Клёны Корниловой (Центр культуры "Урал" в Екатеринбурге) - единственный из хореографических коллективов Свердловской области, прошедший отбор на фестивальную смену во Всероссийском детском центре "Артек", который проходит в первый месяц каникул. Фото: Лариса Хайдаршина

Юные журналисты из студии «Айсберг TV» областного центра поедут этим летом и на Чёрное море — во Всероссийский детский центр «Орлёнок», что в Краснодарском крае, и на Тихий океан, к Японскому морю — в лагерь «Океан», что под Владивостоком.

— Мы отправили заявку и в «Артек» на участие в работе медиаотряда, — рассказывает «ОГ» руководитель студии «Айсберг TV» Алёна Чехомова. — В прошлом году наши юные журналисты смогли и отдохнуть хорошо, и эффективно поработать. Считаю, самый лучший отдых для школьников, когда он связан с профессиональным увлечением.

Делегация Свердловской области - дети из Народного ансамбля танца "Радость" (Центр Культуры "Урал") - оказалась так велика, что составила в "Артеке" целый отряд в лагере "Речном". Фото: Алёна Ру

Дети из знаменитого отряда «Каравелла» снова, как и в прошлом году, смогут заняться парусной практикой в разгар лета в «Артеке», в Крыму.