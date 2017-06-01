Жители Среднего Урала испытывают повышенную шумовую нагрузку

Сигнализация автомобиля издаёт звук интенсивностью в 90 дБ. Болевой порог для уха человека. Фото: Алексей Кунилов

Нас волнует, насколько чист воздух, которым дышим, и вода, которую пьём, но есть ещё один вид загрязнения окружающей среды — акустическое загрязнение. Австрийские учёные пришли к выводу, что шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека на 8–12 лет…

Территории риска

Ежегодно на улицах российских городов производятся замеры шума для определения уровня акустической нагрузки на население. По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, в городах Среднего Урала наиболее значимые источники шума — автомагистрали и промышленные предприятия. Результаты замеров показывают, что в ряде случаев уровень шума в жилых кварталах, вблизи школ и лечебных учреждений превышает предельно допустимый уровень на 10–15 децибелов. По уровню шума вблизи автомагистралей и улиц с интенсивным движением Средний Урал занимает 59-е место среди 85 субъектов РФ (при ранжировании от наилучшего показателя к наихудшему). К территориям риска относятся Верхняя Пышма, Екатеринбург, Ирбит, Нижний Тагил, Камышлов, Красноуфимск, Невьянский городской округ, Первоуральск, Пышминский городской округ, Ревда и другие территории.

— На некоторых оживлённых магистралях устанавливаются шумозащитные экраны, как пример — улица Московская в Екатеринбурге, — пояснила «ОГ» руководитель пресс-службы Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Лукьянцева. — Но защитить таким образом жильцов первых этажей от звуков машин возможно не везде. Так, на перегруженной транспортом улице Малышева защитные экраны нельзя установить из-за большого количества перекрёстков.

Зачастую источниками шума являются пристроенные к жилым зданиям и расположенные на первых этажах предприятия общественного питания и торговли.

— В Управление Роспотребнадзора по Свердловской области часто обращаются жители с жалобами на такие предприятия. Но зачастую такие проблемы легко решаются. Порой достаточно отодвинуть холодильник от стены, чтобы не доставлять неудобства людям, живущим по соседству, — сказала Наталья Лукьянцева.

Наушники травмируют

Под воздействием шума ослабляется внимание, снижается физическая и умственная работоспособность, нарушается сон. Шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетённости, язвенной болезни, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также необратимого нарушения слуха.

— Шум относится к профессиональным вредностям и является фактором риска для машинистов электропоездов, лётчиков, рабочих, некоторых представителей других профессий, связанных с повышенной шумовой нагрузкой, — подчеркнул директор Уральского медцентра восстановления слуха Александр Устинов. — Но и люди, живущие около аэропортов и автомагистралей и подвергающиеся постоянному звуковому облучению интенсивностью 65–75 децибелов, также находятся в зоне риска. Не случайно существуют санитарные нормы и правила, которые устанавливают допустимые уровни шума.

Согласно СанПиН, в дневное время в жилых помещениях и учебных аудиториях уровень звукового давления не должен превышать 40 децибел, в палатах больниц и кабинетах врачей — 35 децибел, в столовых и кафе — 55 децибел, в торговых залах — 60 децибел. Для предприятий также установлены санитарные нормы.

Однако многие добровольно истязают себя звуками.

— Предполагаю, что представители молодого поколения, которые не расстаются с наушниками, к 40 годам станут пациентами слухопротезных клиник, — заявил Александр Устинов. — Так называемые волосковые клетки внутреннего уха, которые передают импульсы от звуковых раздражителей в головной мозг, при повышенной шумовой нагрузке травмируются, отмирают и не восстанавливаются. Лучший способ профилактики такого недуга — тишина.

Шумные соседи

На этой неделе «ОГ» сообщала со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда о том, что 22-летний житель Североуральска на 18 лет отправится в колонию строгого режима за убийство шумных соседей. Шумела подвыпившая компания… Однако раздражать могут не только пьяницы и любители вечеринок. Жильцы новостроек, например, страдают от звуков дрели и молотка, так как соседи со всех этажей делают ремонт. Впрочем, эту проблему можно решить цивилизованно. Так, в Екатеринбурге, в районе Вторчермет, в одной из новых многоэтажек активные жильцы развесили объявления с просьбой не заниматься ремонтом после 21.00, а также с 13.00 до 15.00, когда у малышей дневной сон. И все жильцы придерживаются этого правила.

Стоит отметить, что в России действует ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», где говорится, что уровень шума с 7.00 до 23.00 не должен превышать 40 децибел, а с 23.00 до 7.00 не должен превышать 30 децибел. В нашем регионе принят закон № 52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области». Статья 37 этого закона касается действий, нарушающих тишину и покой граждан. Согласно закону, за такие действия в будние дни с 23.00 до 8.00 (а в пятницу, выходные и праздничные дни — с 18.00 до 11.00) полагается штраф от одной до семи тысяч рублей.

Кстати Интенсивность звука измеряется в децибелах (дБа) шелест травы — 5 дБa

— 5 дБa шум листвы и морского прибоя — 20 дБa

шум от всех источников в супермаркете — 60 дБa

телевизор, работающий с умеренной громкостью, — 70 дБa

сигнализация автомобиля — около 90 дБa

звук мотоцикла — 110 дБa

реактивный двигатель — 120 дБa

Болевой порог для уха человека — 130 дБ.