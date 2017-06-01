Поликлинику приняли!

Андрей Кульминский, заведующий отделением эндоскопической диагностики, представил Евгению Куйвашеву новый диагностический кабинет. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №97 от 2.06.2017

Вчера в Верхней Пышме торжественно открыли вновь построенную детскую поликлинику — удобные, уютные четыре этажа здоровья. В ней не только будут вести приём участковые педиатры, узкие специалисты, но и организована хирургическая помощь, кабинеты диагностики.

Старая поликлиника ютилась на 280 квадратных метрах. Теперь площадь, где будут заботиться о здоровье подрастающего поколения, стала больше в 32 раза. Фото: Павел Ворожцов

Для юных жителей Верхнепышминского городского округа медицинская помощь стала более доступна — к Дню защиты детей они получили подарок.

— Верхняя Пышма занимает первое место по уровню рождаемости в регионе, поэтому городу так нужна была новая современная поликлиника, — пояснил, открывая новое здание, временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. — Забота о здоровье детей — важный элемент нашей программы «Пятилетка развития». Сегодня здоровый ребенок, счастливые родители, крепкие семьи и благополучное общество — это звенья одной цепи.

Новое здание город ждал давно, в прежнем пациентам было тесно. Места было мало — все толпились в коридорах: и больные, и здоровые… Сейчас потоки пациентов, которые могут быть источником заражения, и тех, кто пришёл на приём к узкому специалисту или на контрольное посещение, разделят.

«Наконец-то!» — радуется главный врач Верхнепышминской Центральной районной больницы Алексей Малинкин. Он уверен — новая детская поликлиника отвечает самым современным требованиям к комфорту и эффективному лечению. Строители создали здесь всю необходимую инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. И даже для детских колясок на первом этаже отведено специальное место — такое в больницах сегодня встретишь нечасто. В основном, поликлиники располагаются на первых этажах жилых домов, и стоянку колясок приходится организовывать на улице.

Современная рентген-установка поможет врачам организовывать Интернет-консилиумы. Фото: Павел Ворожцов

Особая гордость новой поликлиники — рентген-кабинет, оборудованный современным цифровым аппаратом DigitalDiagnost фирмы Philips — он обеспечивает все виды исследований, включая съёмку в произвольном положении. Система полностью безопасна для детей. Мощность — более 250 исследований в день. Аппарат не только печатает снимки, но и сохраняет их в электронном виде, так что их можно передавать по Интернету для консультации с другими специалистами. Подобных аппаратов в России — всего 19.

Второй этаж занимают участковые педиатры. Третий — узкие специалисты (неврологи, эндокринолог, дерматолог, ЛОР, офтальмолог, логопед, травматолог-ортопед, хирург). Здесь же и операционная, оборудованная по последнему слову техники. Диагностическое отделение с кабинетами для проведения электрокардиографии, ультразвуковых и других исследований, зал для лечебной физкультуры с современным безопасным покрытием.

— А ещё у нас теперь есть спелеокамера, — говорят верхнепышминские врачи-новосёлы. — Она нужна для лечения и профилактики у детей частых простуд и аллергии. Стены лечебной палаты покрыты натуральными натриево-калийно-магниевыми солями Верхнекамского месторождения.

На четвертом этаже разместился дневной стационар, здесь маленькие пациенты будут и обследоваться, и лечиться.

Добавим, что на открытии детской поликлиники развитие медицины в Верхней Пышме не остановится. В администрации города рассказали «ОГ», что в городе будет построен новый перинатальный центр — современный родильный дом. Пусть рождаемость и дальше растёт в муниципалитете, здесь к этому готовятся.