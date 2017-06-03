Байкеры и велосипедисты открывают сезон

Культура вождения у велосипедистов и байкеров всё-таки повышается — в этом единодушны Константин Мочалов (слева), Вадим Хайрулин (в центре) и подполковник полиции Вадим Буйдалин. Фото: Павел Ворожцов

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием мотоциклистов (в прошлом году на это время было 14), один из них погиб, двое пострадали. Велосипедисты попали в 15 ДТП (против 18 прошлогодних), травмированы четверо, двое из них — дети.

Что и как нужно сделать, чтобы избежать потерь на дорогах — об этом и шла речь на пресс-конференции по безопасности дорожного движения, в которой приняли участие начальник отдела ГИБДД УМВД по Екатеринбургу подполковник полиции Вадим Буйдалин, лидер движения «Велогород» Константин Мочалов, председатель мотосообщества «Чёрные ножи» Вадим Хайрулин.

Фото: Павел Ворожцов

Тем не менее, несмотря на такую статистику, все спикеры для начала отметили положительную динамику в культуре вождения. А ДТП стало больше просто из-за того, что мотоциклов и велосипедов тоже стало больше. А проблемы прежние. Мотоциклисты превышают скорость, грохочут на своих железных конях по ночам. Вот почему произошёл смертельный случай с мотоциклистом на выезде из Екатеринбурга в мае этого года? Он шёл, точнее, летел, со скоростью 150 километров в час по левой обочине, стал перестраиваться в правый ряд и столкнулся с джипом, да так, что протаранил ещё одну впереди идущую машину. Большую роль в борьбе с лихачами-мотоциклистами сыграл созданный в Екатеринбурге мотовзвод с четырьмя мощными мотоциклами «БМВ». Только за июнь прошлого года они выявили и пресекли около 200 нарушений. Представитель мотосообщества подтвердил — на дорогах появился серьёзный сдерживающий фактор.

И у велосипедистов те же проблемы, что и раньше: гоняют по тротуарам и не спешиваются на пешеходных переходах. Пока не появятся велодорожки, проблему не решить — уверен Константин Мочалов.

Кстати В большинстве европейских стран велосипедисты передвигаются по специальным дорожкам. В Хельсинки и Мюнхене общая длина велодорожек составляет 1,3 тысячи км, в Лондоне — 900 км, в Амстердаме и Копенгагене — 600 и 400 км соответственно.