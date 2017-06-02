Уральская орхидея

Венерин башмачок вздутый — в числе 37 орхидных, которые встречаются на территории Свердловской области. Фото: Лариса Хайдаршина

Заказник под Горным Щитом по охране редких видов орхидей появился в Свердловской области 26 лет назад — иначе это редкое, красиво цветущее растение не удалось бы спасти. В Уральском отделении Российской академии наук рассказали «ОГ», что из корней лесного цветка, который называют венериным башмачком, в конце XIX века в Европе производили лекарство. Их вывозили целыми вагонами, и с тех пор восстановить популяцию уральской орхидеи пока не удалось.

Сегодня учёные Уральского отделения Российской академии наук научились выращивать венерин башмачок в лабораторных условиях.

— Проращиваем семена в стерильной среде, — поясняет кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада УрО РАН Евгений Филиппов. — Но до цветения каждый экземпляр растёт долгие семь лет — в природе, в диких условиях, на это требуется ещё больше времени — 15 лет.

Растут венерины башмачки около 50 лет — способны образовывать даже куртины, своеобразные заросли. Вот эти-то заросли и вырывали охотники за уральскими орхидеями больше 100 лет назад.

— В Европе корни перемалывали в муку, напиток из неё использовался для лечения банальной простуды и желудочных расстройств, — рассказывает кандидат биологических наук, научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Елена Подгаевская. — Какой-то особой ценности это средство совершенно не представляло, но вот так, походя, в погоне за наживой произошло массовое уничтожение ценных растений. В архивах фигурирует информация о 5 000 экземплярах уральских орхидей, вывезенных в Европу.

Восстановить популяцию венерин башмачок самостоятельно не смог: его семена прорастают в природе только при взаимодействии с грибком, который живёт в почве смешанных уральских лесов — там, где одновременно растут сосна и берёза. На территории, где растут сразу несколько видов диких орхидей, занесённых в Красную книгу России, в 1991 году создали ботанический заказник — на территории Горнощитского участка Верх-Исетского лесничества.

— Горнощитский заказник — уникальный природный объект, — рассказывает Подгаевская. — На небольшой территории произрастают 15 видов орхидных, с многочисленными популяциями. В популяциях венерина башмачка настоящего и венерина башмачка крапчатого отмечено по 10 тысяч особей и побегов. Для сравнения, в природном парке «Оленьи ручьи» — лишь 11 видов орхидных, и популяции их малочисленны. В Висимском заповеднике известны 12 видов орхидных.

— В заказнике по охране орхидей действует полный запрет на движение механизированных транспортных средств, — рассказывает руководитель Дирекции по охране государственных зоологических охотничьих и ландшафтных заказников Александр Калмыков. — Нарушений режима заказника инспекторы не отмечали, это важно: для охраняемых здесь растений опасно даже простое вытаптывание: орхидеи очень хрупки. И если в каких-то заказниках, случается, лес выделяют в аренду на 49 лет, то в этом не разрешается даже санитарная рубка деревьев: всякое вмешательство в природные условия — под полным запретом.

Евгений Филиппов поясняет, что дикие орхидеи погибают при любом изменении почвы — стоит лишь осушить болото, например, или провести рубку леса. Сразу же меняется влажность почвы — и субстрат, который так необходим для прорастания венерина башмачка, исчезает.

Всего на Среднем Урале встречаются 37 видов растений семейства орхидных. Венерин башмачок крапчатый - дикая орхидея, занесённая в Красную книгу России. Фото: Елена Тихонова

— Мы тщательно изучили методы размножения орхидных, — говорит Филиппов. — Доказали, что вырастить их в искусственных условиях можно, хотя для этого требуется много труда и времени. Мы не только выращиваем дикие орхидеи в условиях лаборатории, но и успешно пересаживаем их в природную среду. Теперь не стоит бояться, что Свердловская область полностью потеряет это редкое растение. Однако мы должны сохранить природное богатство дикой орхидеи, всё великолепие её разновидностей на Урале. Для этого важно сохранять ландшафты, заселённые орхидеями.

Заказник в этом смысле — идеальное условие. Однако всю территорию области, где растёт венерин башмачок, под охрану не возьмёшь. Уральская орхидея встречается в смешанных лесах разных муниципалитетов и на западе, и на востоке региона. Учёные убеждены: сохранить её поможет охрана леса от вырубки и категорический запрет: срывать нельзя.

В Уральском отделении Российской академии наук рассказали «ОГ», что из корней лесного цветка, который называют венериным башмачком, в конце XIX века в Европе производили лекарство. Фото: Елена Тихонова

Справка "ОГ" Ботанический заказник по охране редких видов орхидей располагается на площади 540 гектаров. Здесь охраняются краснокнижные растения: венерин башмачок крапчатый, гнездовка настоящая, гудайера ползучая, дремлик зимовниковый, дремлик тёмно-красный, кокушник длиннорогий, ладьян трёхнадрезный, любка двулистная, мякотница однолистная, пальчатокоренник гебридский, пололепестник зелёный, тайник яйцевидный.