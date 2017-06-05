Екатеринбургский энергетик мастерит из бумаги уменьшенные копии спорткаров

На разработку и сборку моделей у Дмитрия Попова уходит от нескольких месяцев до полутора лет. Фото: пресс-служба Свердловского филиала «Т Плюс»

Миниатюрная гоночная техника, которую создаёт екатеринбуржец Дмитрий Попов, в точности повторяет облик и внутреннее устройство своих прототипов. Разница лишь в одном: все детали в них выполнены из бумаги.

Бумажным моделированием начальник участка центральной ремонтной службы ТЭЦ 19 Свердловского филиала «Т Плюс» Дмитрий Попов увлёкся ещё в детстве: отец оформил подписку на польский журнал по творчеству из бумаги. Первый самолёт он собрал сам, второй — вместе с восьмилетним сыном, затем Дмитрий стал собирать модели из готовых развёрток самостоятельно. А четыре года назад начал разрабатывать собственные модели.

— Мне хотелось делать что-то уникальное, а не копировать готовые шаблоны, — рассказывает Дмитрий. — Тем более что моя любимая спортивная тематика мало освоена моделистами, в основном популярностью пользуется военная техника.

Чертежи будущей техники конструктор создаёт по фотографиям и описаниям в Интернете. После этого он рисует объёмную модель в специальной программе для 3D-моделирования, развёртывает поверхности на плоскости, компонует детали, наносит на них логотипы и распечатывает листы с деталями на плотной бумаге. Затем детали вырезаются с помощью ножниц или специального ножа. Последний, самый ответственный этап — сборка в масштабе 1:25.

Фото: пресс-служба Свердловского филиала «Т Плюс»

На первый спортивный автомобиль «Катерхам» Дмитрий потратил почти год. Гоночный гидроплан получился быстрее всего — за два-три месяца. На грузовик для кольцевых гонок ушло полтора года и 2,5 тысячи деталей: бумажная «начинка» внутри машины в точности повторяет устройство прототипа.

Все три модели напечатали в международном специализированном журнале «WMC Model», который издаётся в Литве. Теперь уже другие моделисты со всего мира собирают технику по проектам, разработанным Дмитрием.

Сейчас в планах Дмитрия — пополнить коллекцию. Теперь он намерен усложнить задачу и разработать такие модели бумажных гоночных авто, чтобы у них открывался капот, поворачивались и вращались колёса.

Сам энтузиаст тратит на своё увлечение полтора-два часа ежевечерне. По словам Дмитрия, хобби очень помогает ему в работе.

— Каждая модель состоит из каркаса, его наполнения и внешней обшивки, и чтобы не ошибиться, надо продумать всю технологию сборки от и до, — объясняет умелец. — При ремонте объекта то же самое: чтобы сделать его качественно, надо продумать оптимальную последовательность действий.