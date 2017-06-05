Главный психотерапевт Свердловской области: «Депрессия — одна из основных причин нетрудоспособности»

Как отмечает Михаил Перцель, в последние годы свердловчане стали чаще обращаться к психотерапевтам. Фото: Алексей Кунилов

Четверть века назад была создана клиника неврозов «Сосновый бор», с которой начиналась психотерапия на Среднем Урале. С какими проблемами обращаются туда свердловчане и что является источником этих проблем? Об этом «ОГ» рассказал руководитель клиники, главный внештатный психотерапевт Свердловской области Михаил ПЕРЦЕЛЬ.

— Клиника была открыта в 1992 году, когда в стране происходила смена политического строя. На фоне этих событий наблюдался всплеск стрессовых расстройств, многие люди в крайней степени нуждались в психотерапевтической помощи, поэтому было решено собрать на одной базе все технологии, которые помогали бы справляться с расстройствами.

К концу 90-х в разгар активной деятельности казино и игровых клубов всплыла проблема игровой зависимости и продолжалась, пока не ввели запрет на этот вид бизнеса. Сейчас появились пациенты с интернет-зависимостью, зависимостью от компьютерных игр…

— Михаил Григорьевич, на Западе посещение психолога или психоаналитика — обычное дело, а у нас люди побаиваются, что их запишут в «психи». На ваш взгляд, с чем это связано?

— По моим наблюдениям, люди становятся более грамотными и всё чаще обращаются за психологической помощью. Перелом наметился лет пять назад. А настороженность, которая была и у кого-то ещё остаётся, видимо, связана с сохранившимися с былых времён убеждениями, что постановка на учёт у психиатра приведёт к потере возможности выбирать любую работу, что лечить будут в закрытых палатах методами, угнетающими психику, и прочими мифами, возникшими вокруг психиатрии. Но люди, как я уже сказал, начинают осознавать, что за психическим здоровьем нужно следить не меньше, чем за физическим. Тем более, психиатрическая и психотерапевтическая помощь сейчас очень продвинулись технологически, и специалисты щепетильны в отношении этических норм.

— Наверное, каждый периодически испытывает раздражение или упадок сил, мучается бессонницей. Что должно стать тревожным звоночком, что пора обращаться к специалисту?

— Утрата ощущения полноты жизни, потеря удовольствия от дел, которые выполняете, затянувшееся состояние напряжения и беспокойства, сниженное настроение, страхи требуют обращения к психотерапевту. Ну, и понятно, что раздражительность, галлюцинации, нелепое поведение — однозначно, повод для обращения к специалисту-психиатру.

— Влияют ли социальные катаклизмы на количество обращений в клинику неврозов?

— Да, тут прослеживается чёткая зависимость. Но экономические и социальные кризисы оказывают влияние на душевное здоровье не сразу. Проходит некоторый период накопления напряжения, когда адаптационные механизмы истощаются и начинают проявляться психологические и соматические проблемы.

— В последние годы многие увлеклись мистикой, магией, экстрасенсорикой. Мне приходилось читать, что это — некий признак психического нездоровья. Разделяете ли вы такую точку зрения?

— Нет, если это только увлечение, а не сверхценная идея или откровенная бредовая убеждённость. Мистическое мышление присуще человеку с древних времён. Это объясняется, в том числе, желанием упростить сложные для понимания явления, переложить с себя ответственность на некие мистические силы. Безусловно, есть явления, которые наука пока объяснить не может, но, по большому счёту, маги и экстрасенсы занимаются той же психологической помощью, эксплуатируя верования человека. С развитием науки, усилением роли психологов и психотерапевтов магам и колдунам будет оставаться всё меньше места.

— Сегодня многие жалуются на информационную перегрузку. Может ли она провоцировать психические заболевания?

— Такая перегрузка серьёзно влияет на психику. Особенно негативно влияют СМИ, подающие информацию в «катастрофизирующей» форме. Основная защита тут — здравомыслие.

На что жалуемся? Топ-6 проблем, с которыми свердловчане чаще всего обращаются к психотерапевтам 1. Невротические расстройства, проявляющиеся в виде фобий, тревожных и панических состояний. В их основе — неспособность человека преодолеть хроническое напряжение, порождённое конфликтными обстоятельствами: это может быть длительный семейный конфликт или внутренний конфликт, связанный с противоречивыми ценностями человека. 2. Проблемы, обусловленные реакцией на стрессовые события. Поводом могут быть катастрофы, семейные трагедии, социальные трудности, как скажем, потеря работы или социального статуса, сложности в отношениях с любимым человеком, детьми, близкими людьми. 3.Психосоматические расстройства. Многие невротические заболевания протекают скрыто: эмоциональное напряжение проявляется не напрямую, а через реакцию со стороны внутренних органов и систем. Это могут быть различные боли — в животе, спине, суставах и так далее. Образно можно сказать: вместо души болит тело. 4. «Синдром отличника», характерный для людей, которые воспитывались в условиях излишней требовательности со стороны родителей или учителей. Они гиперответственны и гипертребовательны к себе. Любую рядовую работу выполняют, напрягая все силы, опасаясь, что их осудят за то, что они сделали её не лучше всех. Люди с «синдромом отличника» постоянно находятся в состоянии перенапряжения, симптоматически это проявляется в виде тревоги и депрессии. 5. Хроническая усталость. Жизнь стала быстрой, технологичной, требовательной, не все способны адаптироваться к таким условиям. Люди устают не только от работы, но и от переизбытка общения, шума, скоростей, излишней освещённости. Сильную усталость вызывает быстрая смена задач в течение небольшого промежутка времени. Это ведёт к повышенной утомляемости, раздражительности, нарушениям со стороны иммунной системы. Беда ещё и в том, что многие не умеют контролировать режим труда и отдыха. Трудоголизм приветствуется обществом, хотя, по сути, это болезненное явление, последствия которого — снижение качества жизни, перенапряжение и болезни. 6. Депрессия. Всемирная организация здравоохранения заявила, что в мире среди причин нетрудоспособности людей депрессия выходит на второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Депрессия негативно влияет на все органы и системы, в том числе на иммунную. На её фоне все заболевания протекают в более тяжёлой форме. Зачастую человек считает, что хандра и апатия — это временное явление…

Кстати Сегодня психологическую и психотерапевтическую помощь жители Среднего Урала могут получить не только в клинике «Сосновый бор», но также в филиалах и отделениях Свердловской областной клинической психиатрической больницы, расположенных в Верхней Пышме, Полевском, Каменске-Уральском, Первоуральске, Краснотурьинске, Сысерти (посёлок Каменка) и соответствующих частных клиниках.