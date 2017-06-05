Областная газета
Общество 5 июня 2017, 17:22

Людмила Бабушкина приняла участие в полевых сборах казаков

Генерал-майор Аркадий Воробкало (на снимке справа) вручил Людмиле Бабушкиной медаль «90 лет ДОСААФ». Фото: Станислав Мишенькин

Генерал-майор Аркадий Воробкало (на снимке справа) вручил Людмиле Бабушкиной медаль «90 лет ДОСААФ». Фото: Станислав Мишенькин

Более шестисот казаков из Свердловской области, Зауралья и Самары встретились на шестых полевых сборах Среднеуральского отдела Оренбургского войскового казачьего общества «Пышма-2017», чтобы продемонстрировать строевую выучку и физическую подготовку. Полевые сборы посетила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

— Полевые сборы — это возможность показать подрастающему поколению и всем, что казаки крепки духом и телом, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отмечая заслуги спикера парламента в патриотическом воспитании молодёжи, председатель Регионального отделения ДОСААФ России, генерал-майор Аркадий Воробкало (на снимке справа) вручил Людмиле Бабушкиной медаль «90 лет ДОСААФ».

  • Опубликовано в №99 от 6.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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