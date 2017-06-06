События 1917 года стали закономерным результатом неготовности общества к поиску компромисса

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир КАПЛЮКОВ, заместитель директора ГКУСО «Центр документации общественных организаций Свердловской области», кандидат исторических наук:

— Столетняя дискуссия о характере, смысле и значении российской революции 1917 года — это зримое свидетельство необходимости её дальнейшего (непредвзятого и свободного от идеологических клише) изучения. К сожалению, в советской исторической науке, развивавшейся в рамках жёсткого политического заказа властей и опиравшейся, главным образом, на документы и свидетельства победившей стороны, возобладала трактовка Октября как безусловного «праздника угнетённых». Политические противники большевизма были заклеймлены как контрреволюционеры, а в лучшем случае — соглашатели с буржуазией.

Попытки переосмысления роли и значения Октября в рамках нового политического заказа — уже в постсоветский период российской истории — завели часть исследователей и публицистов (в том числе вполне добросовестных) в другой тупик. Получили распространение трактовки революции как «бессмысленного и беспощадного» русского бунта, в ходе которого было нарушено поступательное развитие «набравшей ход» империи, а власть в государстве перешла из рук сторонников прогресса и демократии к самозванцам-большевикам, «оседлавшим» стихийные протесты в столицах и осуществившим кровавый государственный переворот…

Такие одномерные трактовки столь сложного общественного явления, как российская революция, одинаково непродуктивны. События 1917 года и Гражданская война стали закономерным результатом неготовности общества к поиску компромисса в условиях вызванного империалистической войной обострения социальных противоречий. С одной стороны, в ходе войны обнажился безудержный эгоизм состоятельных сословий, наживавшихся на военных заказах и стремившихся переложить все тяготы на плечи рабочих, крестьян, интеллигенции, обывателей, мелкого чиновничества. С другой стороны, сыграли свою негативную роль безответственность и попустительство правящего режима, затянувшего с проведением назревших реформ, обнаружившего неспособность к консолидации социальных сил перед лицом новых угроз и неготовность к решительным действиям по поддержанию в стране законности и порядка. Едва ли не решающей причиной революционных потрясений стал весьма невысокий уровень цивилизованности основной массы населения, расколовший общество и предопределивший конфликтность его развития вплоть до 50-х годов.

В год 100-летия революции архивные, музейные и библиотечные работники стремятся внести посильный вклад в осмысление тех событий; помочь в извлечении из них уроков, состоящих, по нашей оценке, в необходимости постоянного отслеживания властями «градуса» настроений граждан, поддержания социальной стабильности.