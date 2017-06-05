В Великобритании произошёл третий теракт за три месяца

Фото: Алексей Кунилов

Очередная атака террористов произошла в самом центре Лондона в ночь с субботы на воскресенье по уже печально знакомому сценарию: на Лондонском мосту минивэн врезается в толпу и буквально косит людей, потом трое мужчин с длинными ножами на манер мачете начинают резать всех, кто попадается на пути.

Полиции удалось застрелить преступников в районе рынка Боро. От атаки террористов погибло семь человек, около 50 пострадало. Задержано 12 подозреваемых.

Боевиков ликвидировали через восемь минут после первых звонков в полицию.

Надо сказать, что в Лондоне, который позиционирует себя как один из самых безопасных городов мира, всегда было неспокойно. В девяностые годы в городе часто звучали взрывы и выстрелы — это воевала Ирландская революционная армия (ИРА).

Новый виток терроризма начался в новом столетии. В 2005 году произошёл самый массовый теракт: три взрыва в метро и подрыв смертниками автобуса. Погибло 52 человека, сотни пострадавших. Затем последовали взрывы в Глазго, Лондоне, Манчестере.

За три последних месяца в Великобритании произошло три теракта! Причём все совершили не мигранты, а доморощенные подданные Её Величества с африканскими и азиатскими корнями.

Многие, конечно, в бессильной ярости задаются вопросом — можно ли вообще остановить терроризм? Конечно, можно. Россия неоднократно предлагала объединить силы мирового сообщества, но Запад уклоняется.