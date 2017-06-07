Пенсионер из Артёмовского стал призёром Всероссийского чемпионата

Сюжет
Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.
В Санкт-Петербурге завершился VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Победитель регионального этапа соревнований Александр Гарбузов занял третье место в личном первенстве в номинации «Работа в личном кабинете портала государственных услуг».
В программе соревнований было четыре номинации для уверенных и начинающих пользователей. Александр Гарбузов был в группе уверенных пользователей. Жюри высоко оценило его презентацию на тему «Мой день с семьёй на Едином портале госуслуг», где он описал пошаговое решение конкретных жизненных ситуаций с помощью портала.
Три другие номинации были посвящены работе в Государственной информационной системе ЖКХ, умению пользоваться поисковой системой «Яндекс», а также мобильными приложениями.
В чемпионате приняли участие более 200 пенсионеров из 75 регионов России, а также из Армении, Беларуси, Финляндии и ряда других стран.
- Опубликовано в №100 от 7.06.2017