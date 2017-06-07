Пенсионер из Артёмовского стал призёром Всероссийского чемпионата

Александр Гарбузов из Артёмовского стал призёром VII Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

В Санкт-Петербурге завершился VII Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Победитель регионального этапа соревнований Александр Гарбузов занял третье место в личном первенстве в номинации «Работа в личном кабинете портала государственных услуг».

В программе соревнований было четыре номинации для уверенных и начинающих пользователей. Александр Гарбузов был в группе уверенных пользователей. Жюри высоко оценило его презентацию на тему «Мой день с семьёй на Едином портале госуслуг», где он описал пошаговое решение конкретных жизненных ситуаций с помощью портала.

Три другие номинации были посвящены работе в Государственной информационной системе ЖКХ, умению пользоваться поисковой системой «Яндекс», а также мобильными приложениями.

В чемпионате приняли участие более 200 пенсионеров из 75 регионов России, а также из Армении, Беларуси, Финляндии и ряда других стран.