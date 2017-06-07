Областная газета
Общество 7 июня 2017, 06:00

Для малоподвижных екатеринбуржцев организуют виртуальные путешествия

Виртуальные путешествия для малоподвижных горожан проводят народные экскурсоводы. Фото: Алексей Кунилов

Виртуальные путешествия для малоподвижных горожан проводят народные экскурсоводы. Фото: Алексей Кунилов

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Участники Клуба путешественников Комплексного центра соцобслуживания населения Чкаловского района Екатеринбурга в рамках программы «Создавая возможности» ежемесячно организуют для малоподвижных граждан виртуальные экскурсии на дому.

Заказ на путешествие пенсионеры делают сами, а проводят экскурсии члены клуба — народные экскурсоводы.

Нина Тимофеевна Юминова неоднократно заказывала экскурсии, к примеру, в Полевской по Бажовским местам — горе Думной и Азов-горе. А в следующий раз Нина Тимофеевна сама выступила народным экскурсоводом и провела для нескольких человек дома у Марии Фёдоровны Бруснициной поход в шахту-музей города Берёзовского. Участники экскурсии познакомились с историей добычи золота.

Народные экскурсоводы, сами заядлые путешественники, используют для рассказов свои фото- и видеоматериалы, а также находят источники в Интернете, делятся своими впечатлениями с теми, кто уже не может путешествовать. Всего в таких виртуальных экскурсиях участвовали около ста человек. Не выходя из дома, они «побывали» в Невьянске, на Чусовой, в Коуровской обсерватории, в парке «Каменные палатки» и многих других уголках родного края.

  • Опубликовано в №100 от 7.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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