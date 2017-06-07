Областная газета
Общество 7 июня 2017, 06:00

Спелеологи мудрого возраста исследовали Пещеру Смолинскую

Смолинская пещера имеет высокие потолки, так что нагибаться при её обследовании спелеологам мудрого возраста почти не пришлось. Фото: Никита Аржанников

Смолинская пещера имеет высокие потолки, так что нагибаться при её обследовании спелеологам мудрого возраста почти не пришлось. Фото: Никита Аржанников

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



Пенсионеры из туристического клуба Октябрьского района Екатеринбурга покорили пещеру Смолинскую, что недалеко от Каменска-Уральского.

В течение всего года активисты Школы пожилого возраста под руководством опытного инструктора Никиты Аржанниковаучатся азам туристических навыков, одно из направлений их интересов — спелеология: изучение пещер. Для этого не требуется уезжать слишком далеко от дома, интересных пещер много на Среднем Урале.

Пенсионеры из туристического клуба Октябрьского района Екатеринбурга покорили пещеру Смолинскую

Фото: Никита Аржанников

Смолинская пещера — одна из самых протяжённых в Свердловской области, длина ходов — 890 метров, а наибольшая глубина — 28 метров. Туристы побывали в самом просторном гроте — Большой келье — и гроте Фавор. В Фаворе слышали шум и писк летучих мышей, но увидеть их не удалось. Все занятия в клубе — бесплатные

  • Опубликовано в №100 от 7.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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