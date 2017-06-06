Правительство РФ планирует увеличить пенсии до 2,5 прожиточного минимума

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Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Вице-премьер Ольга Голодец и министр труда и соцзащиты Максим Топилин выступили с важными заявлениями.

Вице-премьер Ольга Голодец на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге сообщила, что правительство считает «экономически приемлемыми и социально оправданными» показатели роста пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы. «У нас принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум прожиточным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16,4 тысячи рублей, это наша ближайшая перспективная цифра», — сказала она. Далее правительство планирует выйти на увеличение пенсий до 2,5 прожиточного минимума. «Мы будем настаивать именно на этих цифрах, потому что считаем их и социально оправданными, и экономически приемлемыми», — отметила Голодец.

Правительство России не обсуждает повышение пенсионного возраста, а предложение экспертов повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет является жёстким, учитывая продолжительность их жизни, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Центр стратегических разработок ранее предложил с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличении средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

Повышение пенсионного возраста активно обсуждается в экспертной среде, но никаких решений по этому поводу нет.