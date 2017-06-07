О чём жалеют люди старшего поколения?

Люди старшего поколения признаются, что в молодости мало ценили простые радости жизни. Например, прогулку под дождём... Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

На склоне лет большинство людей невольно подводят итоги прожитого. С высоты возраста и жизненного опыта многое оценивается по-другому, становятся очевидными упущенные возможности, совершённые ошибки… Мы попросили ветеранов поделиться самым сокровенным: о чём они сожалеют сегодня? Как бы они поступили, если бы была возможность начать всё сначала? Их откровения обращены скорее к тем, чья жизнь в самом расцвете — ведь некоторых ошибок можно избежать.

Фирюза АМИНЕЕВА, 82 года:

— Нас у родителей было шестеро. Тяжело им было нас растить. Не давали нам сидеть в праздности — мы работали с утра до вечера. Как-то на учёбу родители не очень обращали внимание. Самое большое образование получил один из братьев, окончив техникум, остальные — ПТУ. И часто потом мы укоряли родителей за то, что они не дали нам хорошего образования. А вот сейчас я понимаю, не они виноваты, а мы сами — кто не давал учиться заочно?

Ещё я как-то сказала маме, что зря она родила столько детей. Мама заплакала и ответила: «И кого из вас я напрасно родила?» Часто вспоминаю эти слова и не могу себя простить. Так случилось, что родители ушли из жизни скоропостижно, и не успела я попросить прощения. Только когда их не стало, поняла, как это здорово — иметь много братьев и сестёр.

Валентина КУЗНЕЦОВА, 87 лет:

— Жалею, пожалуй, только об одном: мало времени проводила с родными. Бывало, прибежишь с работы после двух смен, сразу на кухню, стирка, уборка. В глаза малым даже не заглянешь… Меньшая спросит перед сном: «Мамочка родная, расскажи мне про Мадагаскар». А я еле на ногах стою: «Некогда, спи давай! В книжке прочитаешь».

Читать она действительно много стала, выучилась на филолога, свои уж внуки… И не звонит почти… Некогда. А я бы рассказала ей про Мадагаскар. Я теперь много о нём читаю.

Виктор ШЕПЕЛЕВ, 87 лет:

— Всю жизнь дождя боялся. Глупый был! Простуды страшился. А тут вышел во двор и попал под ливень. Стою, не двигаюсь. И как будто лет пятнадцать с меня смыло, такая радость! Глаза закрыл и представил, как, молодой, под дождём брожу. Улыбаюсь. Соседка испугалась, кричит из окна: «Виктор Афанасьич, вам плохо?» А мне хорошо.

Валентин ПОЛЯКОВ, 90 лет:

— Я журналист по профессии, прожил жизнь насыщенную, интересную, яркую — долгие годы работал в Комсомольске-на-Амуре, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке. Много путешествовал по СССР. Блокноты полны записей. Единственное, о чём сожалею — так и не собрался написать книгу о Дальнем Востоке и дальневосточниках…

Таисия ПРОНИНА, 93 года:

— Я на фронте служила в секретной части медицинского управления и загорелась стать врачом. И была у меня возможность поступить в мед-институт, но её я упустила. После победы вышла замуж за офицера и проездила по гарнизонам около 20 лет. Всю жизнь проработала около медицины, но так и не получила медицинского образования. А ведь могла — профессия мне по душе…

Ирина КРОПОТОВА, 86 лет:

— Детей не родилось у меня. Сначала всё молодости жалко было — почирикать, погулять… Как-то люди добрые советовали усыновить мальчонку, но не решилась. Так до сих пор его глазёнки передо мной. Вырос потом один, и я, можно сказать, одна. Всё ведь по-другому могло устроиться.

Татьяна КРИВОСТУПОВА, 72 года:

— Смешно, наверное, но всю жизнь кружевную свекровкину скатерть берегла. На праздник. И поняла, что ни разу ею стол не накрывала. Выходит, праздников у меня и не было, всё жду чего-то…

Роман РОГОЖКИН, 86 лет:

— Многие годы гложет меня тяжкая вина. В молодости дружил я с замечательной девушкой Люсей, мы решили пожениться. Дело было на селе в Оренбуржье, жили тогда все не очень богато. Избранница была из многодетной семьи. Но родители воспротивились, нашли мне невесту побогаче — дочку председателя. Она тоже была хорошей девушкой, институт окончила, а я тракторист — честь для работяги. Я и поддался уговорам. Жизнь мы прожили неплохую, если не считать того, что Бог не дал нам детей. Жена мне перед смертью сказала, что деток не было, потому что я её не любил… Сколько лет она эту боль в себе держала!

А Люся вышла замуж, но счастлива в браке не была, с мужем разошлась. Вот так я испортил жизнь двум хорошим женщинам. Обеих уже нет на этом свете, а я теперь хожу в церковь — прощения прошу да грехи замаливаю.

Иосиф РОЖУК, 89 лет:

— Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве: свиней пас, был трактористом, комбайнёром, бульдозеристом… После войны восстанавливал шахты Донбасса, поднимал целину — однажды в 50-градусный мороз в степи заглох трактор, но я чудом выжил. Всю жизнь очень много работал, о чём, впрочем, нисколько не жалею, даже горжусь тем, что ни дня не сидел без дела.

А вот о чём действительно сожалею, так это о том, что не довелось мне окончить военное училище, в которое поступил. Военным мне очень хотелось стать — после войны все юноши мечтали носить погоны… Мою мечту осуществили сыновья — один прошёл Афганистан, в запас ушёл генерал-майором, другой полковник.

Годы мои немалые, но я люблю путешествовать — давно хотел проплыть на теплоходе по Волге — и нынешним летом собираюсь это сделать. Пока жив, не стоит отказываться от мечты.