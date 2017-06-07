Гранд-сеньоры из Екатеринбурга взяли «золото» на танцевальном конкурсе

Танцовщицы 55+ оставили позади молодых, завоевав первое место в танце живота на всероссийском конкурсе. Фото: Анна Фоменко

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

В начале лета клуб «Нуришамс» стал первым на Всероссийском танцевальном конкурсе «Легенда» в категории «Гранд-сеньоры». Дамы — а самой старшей из них 73 года — профессионально занимаются танцем живота. Что интересно — среди участников группы нет никого, кто бы прежде, до пенсии, занимался хореографией.

Занятия у уральских танцовщиц 55+ довольно напряжённые: трижды в неделю по два часа с небольшим перерывом. Не каждый выдержит такую нагрузку…

— Это немного, — уверяет Анна Фоменко, преподаватель клуба «Нуришамс», который действует при Комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района Екатеринбурга. — Мои подопечные справляются легко. Напротив, если в начале занятий кто-то жаловался на повышенное артериальное давление, то спустя время жалобы прекращаются. Главное — не отступать и продолжать тренироваться.

Занятия танцем живота бесплатные. Первая часть занятий — это разминка, растяжка и тренировка, а второй час отводится под танец. Случается, женщины пропускают тренировки — надо ведь и по хозяйству успеть, и с внуками позаниматься. Но ничего критичного в пропусках нет — пропущенное можно наверстать.

— Специальных навыков для того, чтобы овладеть восточным танцем, не требуется, — поясняет Анна Фоменко. — Природная гибкость есть у каждой женщины, остаётся только развить её.

Хореограф рассказывает, что соревноваться на танцевальном конкурсе всероссийского масштаба её гранд-сеньорам пришлось с более молодыми женщинами. Но екатеринбурженки не отступили и уверенно представили номер без помарок, с артистизмом и специфическим восточным очарованием. А ведь вначале на первое место, за которое получили золотой кубок, и не претендовали: хотелось просто выступить на большой сцене, на других посмотреть и себя показать.

— Дамы занимаются в клубе уже больше пяти лет, — рассказывает заведующая отделом участковой службы КЦСОН Кировского района Татьяна Ларченко. — У них уже слаженный коллектив с дружескими взаимоотношениями. В конкурсе участвовал только концертный состав, но подруги поддерживали танцовщиц и в любой момент готовы были выйти на замену.

Комментарий врача Ольга ТРОПИНИНА, терапевт-геронтолог Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн: — Восточные женские танцы хороши для женщин в возрасте тем, что в них нет резких движений, а есть плавность и умеренная растяжка. Мышцы должны иметь посильную нагрузку в любом возрасте, это очень полезно для тонуса. Главное: не увеличивать нагрузку наскоком, с плеча: пусть, когда женщина только записалась в танцевальную группу, она почаще отдыхает. Затем передышки можно делать реже, а со временем тренированность будет такая, что отдельного режима не потребуется. Плавные размеренные ритмичные движения восточного танца регулируют дыхание, сердечный ритм, а в конечном счёте и артериальное давление.