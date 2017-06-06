В Свердловской области появились первые отказы в начислении трудовой пенсии

В группу «пенсионного риска» входят свердловчане, которые получают нелегальную заработную плату. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Уже два года в России начисляют пенсию по баллам. В первый год действия «балльного» закона требования по стажу и баллам были минимальны, выполнить их не составляло никакого труда. Но с каждым годом они становятся строже, и соответствовать им получается не у всех. На Среднем Урале граждан, которые не сумели заработать на трудовую пенсию, пока всего несколько человек. Вскоре их количество сильно увеличится.

Уже сейчас в Пенсионный фонд приглашают на беседы граждан из группы риска.

Время выхода на пенсию для женщин наступает в России в 55 лет, а у мужчин — в 60. Если этот возраст приблизился в текущем 2017 году, то надо иметь минимум 8 лет стажа и 11,4 балла (в прошлом году хватало 7 лет стажа и всего 9 баллов). К 2025 году планка поднимется до 15 лет и 30 баллов. Баллы начисляются в зависимости от размера взносов, которые платит работодатель, а их величина определяется зарплатой. Разумеется, «белой» — легальной, с которой работодатель платит налог.

— Если не хватает баллов, то выход на пенсионное гособеспечение гражданину не оформят, — поясняет юрист по трудовому праву, адвокат Ирина Стеблева. — Минимальную социальную пенсию, конечно, будут платить всем, независимо ни от стажа, ни от уровня зарплаты, ни от того, была ли она «белой». Однако начинают выплачивать пенсию в размере прожиточного минимума региона, где гражданин проживает, лишь при достижении женщинами 60 лет, а мужчинами — 65 лет. То есть на пять лет позднее, чем обычный пенсионный возраст.

Получается, «балльный» закон фактически отодвинул время выхода на отдых тех, кто трудился на нелегальных условиях. Или совсем не трудился — детали для государства неизвестны, поскольку никакой работодатель не отчитывался за этого гражданина и не платил взносы в ПФР.

— Гражданин, получивший отказ в начислении трудовой пенсии в свои 55 или 60 лет — в зависимости от пола — либо должен будет устроиться на работу с официальной зарплатой и заработать недостающие баллы, либо ждать пять лет до начисления минимальной социальной пенсии, — объясняет Ирина Стеблева.

Но если работник трудится за зарплату, равную МРОТ, за год у него прибавляется лишь один балл — «догнать» пенсию не удастся и за пять лет.

— Если гражданин получал зарплату на уровне МРОТ — 7 500 рублей, то для того, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 году, ему необходимо было проработать порядка 11 лет, — пояснила «ОГ» замначальника отдела организации назначения и перерасчёта пенсий Свердловского отделения ПФР Наталья Здоровцева. — В январе 2017 года средняя зарплата в России составила 35 369 рублей. При таком уровне зарплаты 11,4 балла можно сформировать менее чем за 2,5 года. Средний стаж граждан при выходе на пенсию сегодня составляет 35 лет. Даже при минимальной зарплате за этот срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.

Сейчас пенсионного возраста достигают люди, которые начинали свою трудовую биографию ещё в СССР, когда всё было «по-белому». Трудности при начислении пенсии возникают с теми, чьё трудоустройство сомнительно в лихие 90-е годы — до 1997 года, когда в ПФР начали сдавать персонифицированные отчёты.

— Заранее узнать о количестве заработанных баллов, длительности страхового стажа и размере начисленных работодателями страховых взносов гражданин может с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru, — советует Здоровцева. — Доступ к Личному кабинету открывается после регистрации и получения подтверждённой учётной записи. Если сведения учтены не в полном объёме, то у гражданина есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю или в управление ПФР по месту жительства.