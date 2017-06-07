Путь, который прошла наша страна, оказал мощнейшее влияние практически на весь мир

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Сергей Ежов, доцент кафедры физвоспитания УрФУ, кандидат педагогических наук:

— К Февральской, а затем и Октябрьской революции привело совпадение множества факторов. Но всё-таки главная предпосылка заключалась в том, что в обществе назрела потребность демократических перемен, тогда как власть к этому оказалась не готова. К последнему предвоенному 1913 году Российская империя по многим показателям вышла на лидирующие позиции в мире, одерживала победы и на фронтах Первой мировой войны, поэтому, конечно же, были внешние силы, заинтересованные в том, чтобы ослабить нашу страну. О роли Германии уже много было сказано, а сейчас выясняется, что и американцы тоже руку приложили к тому, чтобы Октябрьский переворот произошёл. К сожалению, Николай II был не столь мощной фигурой, чтобы противостоять этим процессам. А большевики оказались в нужный момент в нужном месте и на много десятилетий стали руководящей и направляющей силой на одной шестой части Земли.

Конечно, последствия революции сказались на абсолютно каждом из нас. Даже моя жизнь могла сложиться совершенно иначе, но история не знает сослагательного наклонения — наша жизнь такая, какая есть, и другой не будет. И надо прожить её так, чтобы, во-первых, и самому было не стыдно, а во-вторых, чтобы у людей был повод вспомнить добрым словом.

Столыпин мечтал о двадцати годах покоя, внутреннего и внешнего, после которых, как он полагал, мы бы не узнали Poccии. К сожалению, такой роскоши у нашей страны не было — Первая мировая война, революция, Гражданская война, коллективизация и индустриализация, Великая Отечественная война (которая унесла жизни по разным современным данным от 27 до 35 миллионов человек), эксперименты малообразованного Хрущёва, брежневский период, который одни называют застоем, другие — временем стабильности. В общем, всегда жилось непросто, и так и не удалось сделать то, ради чего революция как будто бы и совершалась — социализм, не говоря о коммунизме, так и не построили.

Но при этом надо понимать, что тот путь, который прошла наша страна, оказал мощнейшее влияние практически на весь мир. Во многих странах появились коммунистические, социалистические движения. И им в какой-то мере было проще, поскольку они могли учиться на наших ошибках. Коммунистическое движение в США было задушено, но с другой стороны, там вынуждены были идти навстречу требованиям рабочего класса, чтобы снизить социальный протест, избежать революционных катаклизмов.

Жизнь не стоит на месте и ставит перед нами всё новые и новые задачи. Наша страна прошла очень сложный путь, как это ни печально, но до сих пор есть проблемы с бедностью, с нищетой. Но уже от нас с вами зависит, чтобы наша страна была сильной, и людям в ней жилось хорошо.