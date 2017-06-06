Синоптики пропускают в среднем десять процентов опасных природных явлений

Больше всех пострадали Нижний Тагил и Староуткинск. Фото: Галина Соколова

После стихии, разыгравшейся 3 июня на Среднем Урале, у жителей области остались как минимум два вопроса: почему был сделан неточный прогноз и почему не все свердловчане получили СМС-сообщения о надвигающейся непогоде? Сегодня в Екатеринбурге представители МЧС и синоптиков попытались дать ответы.

В понедельник глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил штрафовать метеорологов за неточный и несвоевременный прогноз погоды. По мнению главного синоптика Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Шепоренко, такая мера вряд ли способна изменить ситуацию.

— Система стимулирования и наказания в нашей сфере существует с советских времён. Если синоптик пропустил какое-то опасное явление, его лишают премии. Но премии, как и зарплаты, у нас мизерные, — заявила она. — Методическая база при этом несовершенна, поэтому в среднем десять процентов опасных явлений пропускается.

По словам Галины Шепоренко, сейчас в Свердловской области 36 метеостанций, а до 90-х годов прошлого века их было на 30 процентов больше. Для оптимального наблюдения за территорией региона не хватает 11 станций, но чтобы их открыть, нужны немалые средства. К тому же для своевременной фиксации опасных погодных явлений необходимы локаторы, а у нас всего один локатор на четыре региона.

— Штормовые явления нельзя спрогнозировать заблаговременно, они развиваются очень быстро. За сутки можно лишь предположить, что они возможны. Более точные критерии по скорости ветра, граду, дождю можно сделать в лучшем случае за 4–5 часов, — подчеркнула главный синоптик Уральского гидрометцентра.

Она отметила, что стихия, которую мы наблюдали в субботу, является аномальной по охвату территории, но не по скорости ветра. В Екатеринбурге скорость ветра достигала 22 метров в секунду, в Нижнем Тагиле — 26, а в окрестностях Режа — 27 метров в секунду. В Свердловской области бывали ветра и до 30 метров в секунду. Но если такой ветер проходит не столь широкой полосой, как 3 июня, и не по городу, а по лесу, его никто не замечает.

Как рассказал врио заместителя начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Эдуард Лукоянов, сотрудники МЧС, получив тревожную информацию от синоптиков, доводят её до глав муниципалитетов. Главы обязаны известить население через местное телевидение и радио. Информация проходит в «бегущей строке» на Областном телевидении и ВГТРК, её передают своим клиентам компании «Дом.ру» и «Теле2».

— Сложнее работать с основными операторами сотовой связи. Заявку на оповещение нужно направлять в центральный офис в Москву, там дают указание местным филиалам сотовой связи, конкретизируется территория, где могут быть наиболее опасные погодные явления, и жителям этих территорий делается рассылка, — рассказал Эдуард Лукоянов.

Сейчас сотовым операторам лишь рекомендовано делать такие рассылки, обязательств нет, но в скором времени ситуация изменится. В конце мая Госдума приняла в третьем чтении поправки в законы «О связи». Все сотовые операторы теперь будут обязаны в кратчайшие сроки информировать население о возможных ЧП, при этом МЧС будет работать напрямую с местными филиалами без лишних согласований с Москвой.

Кстати В настоящее время более 1,3 тысячи сотрудников МЧС и коммунальных служб устраняют последствия стихии. Напряжённая обстановка сохраняется в Нижнем Тагиле, Староуткинске, Горноуральском городском округе, где шквалистый ветер повалил опоры линий электропередачи. В Староуткинске и Нижнем Тагиле введён режим чрезвычайной ситуации, что позволит пострадавшим жителям этих территорий получить компенсацию из местного бюджета. В Староуткинске, где у значительного числа деревянных домов повреждена кровля, ремонт сделают силами муниципалитета.