15 лет служила вошь в английской армии… И что ж?

Английские стишки и песенки в переводе «Красной бурды».

Вот дом, Который построил мэр.

А вот вице-мэр, Он хапуги образчик.

Все в курсе, что фирма его —

заказчик дома,

Который построил мэр.

А вот — мэра зять.

Он в лице генподрядчика

У вице-мэра-хапуги-заказчика Дома,

Который построил мэр.

А сын вице-мэра — уже субподрядчик

У зятя, который у нас генподрядчик

У вице-мэра-хапуги-заказчика

Дома, который построил мэр.

А вот мэра дочь —

Председатель комиссии,

Что раз в пятилетку проводит ревизии

У сына — надёжного субподрядчика

У зятя — законного генподрядчика

У вице-мэра-хапуги-заказчика

Дома, который построил мэр.

А это — таджик.

Он работой доволен.

Хоть официально не трудоустроен.

Но это не видит начальник комиссии,

Что раз в пятилетку проводит ревизии

У сына — надёжного субподрядчика

У зятя — законного генподрядчика

У вице-мэра-хапуги-заказчика

Дома, который построил мэр!

* * *

— Где ты была сегодня, киска?

— Сидела дома, под подпиской,

Поскольку утром на заре

Убила мышку на ковре!

* * *

— Что ты плачешь, крошка Дженни?

— Уронила в речку фунт!

— Утопила сотню пенни?

Дай нам ровно сто секунд!

Мы наймём толпу народу,

Сто мужчин всего за фунт,

Чтобы вычерпали воду

И со дна подняли грунт!

Не грусти, бедняжка Дженни,

Не пройдёт и ста секунд —

Сто мужчин за сотню пенни

Из реки спасут твой фунт!

* * *

Давай-Бухай

Лежал под столом.

Давай-Бухай

Заснул пьяным сном.

Родственники и родственницы,

Жена, возмущённая мать

Не могут Давая,

Не могут Бухая,

Себе по чуть-чуть

Иногда наливая,

Поднять и отправить в кровать!

* * *

— Куда ходил, малютка Джон?

— Ходил к реке топиться.

— Удачно ли, малютка Джон?

— Нет, лучше удавиться!

— А почему, малютка Джон?

— Холодная водица!

Холодная водица!

В ней холодно топиться!

* * *

Тёте Дженни скотч-терьер

Весь испортил интерьер.

Он изгрыз у стула ножку,

Он загнал на штору кошку,

Расцарапал в кухне пол,

Пальму укусил за ствол,

Со стола стащил все папки,

С вешалки сорвал все шапки,

Рвал подушки на кровати…

Тётя Джейн сказала: «Хватит!

Я — сторонник строгих мер!

Скотч-терьера — в шифоньер!

Как тебе не стыдно, фу!

Будешь жить теперь в шкафу!»

* * *

Однажды тридцать три мышонка

Гуляли по лесу пешком.

Навстречу тридцать три слонёнка

Шли по тропинке босиком.

— Привет! — сказали мышки звонко.

И вот, глядите, результат:

Все тридцать три смешных слонёнка,

Дрожа, на дереве сидят.

* * *

Жил баскетболист Бразаускас.

Играл за «Жальгирис» (Каунас).

Любил своего сынаускас,

А также свою женаускас.

Был друг у него Иванаускас

Иванас Иванавичаускас.

Он с ним иногда выпиваускас.

Женаускас сильно ругаускас.

Об этом подробный расскаусказ

Писатель писал Паустаускас…

* * *

Курочка-красавица у меня жила,

Даже и отметочка в паспорте была.

Но промчалось времечко, и увидел я,

Что она не курочка, а давно змея.

* * *

У мистера Пью были стул и кровать —

На стуле сидеть, на кровати лежать.

Но логику Пью понимать не желал:

В кровати сидел, а на стуле лежал!

* * *

Пятнадцать лет служила вошь

В английской армии, и что ж?

Она с солдатом и в строю,

И на привале, и в бою.

И всё надеется, что скоро

Дадут ей генерал-майора!

* * *

На «Уэмбли» улитки играли в футбол.

Но вот незадача: никто не пришёл,

Поскольку с трибуны «Уэмбли» не видно,

Как славно улитки играют в футбол.