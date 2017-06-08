15 лет служила вошь в английской армии… И что ж?

Английские стишки и песенки в переводе «Красной бурды».
Вот дом, Который построил мэр.
А вот вице-мэр, Он хапуги образчик.
Все в курсе, что фирма его —
заказчик дома,
Который построил мэр.
А вот — мэра зять.
Он в лице генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика Дома,
Который построил мэр.
А сын вице-мэра — уже субподрядчик
У зятя, который у нас генподрядчик
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр.
А вот мэра дочь —
Председатель комиссии,
Что раз в пятилетку проводит ревизии
У сына — надёжного субподрядчика
У зятя — законного генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр.
А это — таджик.
Он работой доволен.
Хоть официально не трудоустроен.
Но это не видит начальник комиссии,
Что раз в пятилетку проводит ревизии
У сына — надёжного субподрядчика
У зятя — законного генподрядчика
У вице-мэра-хапуги-заказчика
Дома, который построил мэр!
* * *
— Где ты была сегодня, киска?
— Сидела дома, под подпиской,
Поскольку утром на заре
Убила мышку на ковре!
* * *
— Что ты плачешь, крошка Дженни?
— Уронила в речку фунт!
— Утопила сотню пенни?
Дай нам ровно сто секунд!
Мы наймём толпу народу,
Сто мужчин всего за фунт,
Чтобы вычерпали воду
И со дна подняли грунт!
Не грусти, бедняжка Дженни,
Не пройдёт и ста секунд —
Сто мужчин за сотню пенни
Из реки спасут твой фунт!
* * *
Давай-Бухай
Лежал под столом.
Давай-Бухай
Заснул пьяным сном.
Родственники и родственницы,
Жена, возмущённая мать
Не могут Давая,
Не могут Бухая,
Себе по чуть-чуть
Иногда наливая,
Поднять и отправить в кровать!
* * *
— Куда ходил, малютка Джон?
— Ходил к реке топиться.
— Удачно ли, малютка Джон?
— Нет, лучше удавиться!
— А почему, малютка Джон?
— Холодная водица!
Холодная водица!
В ней холодно топиться!
* * *
Тёте Дженни скотч-терьер
Весь испортил интерьер.
Он изгрыз у стула ножку,
Он загнал на штору кошку,
Расцарапал в кухне пол,
Пальму укусил за ствол,
Со стола стащил все папки,
С вешалки сорвал все шапки,
Рвал подушки на кровати…
Тётя Джейн сказала: «Хватит!
Я — сторонник строгих мер!
Скотч-терьера — в шифоньер!
Как тебе не стыдно, фу!
Будешь жить теперь в шкафу!»
* * *
Однажды тридцать три мышонка
Гуляли по лесу пешком.
Навстречу тридцать три слонёнка
Шли по тропинке босиком.
— Привет! — сказали мышки звонко.
И вот, глядите, результат:
Все тридцать три смешных слонёнка,
Дрожа, на дереве сидят.
* * *
Жил баскетболист Бразаускас.
Играл за «Жальгирис» (Каунас).
Любил своего сынаускас,
А также свою женаускас.
Был друг у него Иванаускас
Иванас Иванавичаускас.
Он с ним иногда выпиваускас.
Женаускас сильно ругаускас.
Об этом подробный расскаусказ
Писатель писал Паустаускас…
* * *
Курочка-красавица у меня жила,
Даже и отметочка в паспорте была.
Но промчалось времечко, и увидел я,
Что она не курочка, а давно змея.
* * *
У мистера Пью были стул и кровать —
На стуле сидеть, на кровати лежать.
Но логику Пью понимать не желал:
В кровати сидел, а на стуле лежал!
* * *
Пятнадцать лет служила вошь
В английской армии, и что ж?
Она с солдатом и в строю,
И на привале, и в бою.
И всё надеется, что скоро
Дадут ей генерал-майора!
* * *
На «Уэмбли» улитки играли в футбол.
Но вот незадача: никто не пришёл,
Поскольку с трибуны «Уэмбли» не видно,
Как славно улитки играют в футбол.
- Опубликовано в №101 от 8.06.2017