Как обустроить летний водопровод на даче

На один куст картофеля в засуху требуется не меньше 10 литров воды. Если поливать несколько соток картофеля лейкой, на это у садовода уйдёт весь день, а вот автоматизированная система полива справится без участия человека. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Для наезжающих на выходные дачников своевременный полив — настоящая проблема. Всё, что растёт в открытом грунте, худо-бедно ещё дождик может полить. А вот как быть с тем, что растёт в теплице? Методом проб и ошибок нам удалось найти более-менее приемлемый вариант. Но в несколько этапов.

Какие объекты для полива мы имеем? Две теплицы и выборочные места на участке в 10 соток. Для теплиц требуется, понятное дело, водичка тёпленькая, а из скважины идёт холодная, напрямую, значит, нельзя. Соседи поставили своеобразные водонапорные башни — автоцистерны на железных каркасах высотой метра два, чтобы и вода нагревалась, и напор был небольшой. У обоих в лихие 90-е их стырили — близко к дороге стояли. Подогнали ночью автокран, машину побольше, сняли и увезли. Поскольку земля не в коллективном саду, для индивидуального жилищного строительства, никто ничего не видел. Значит, этот вариант отпадает.

Поступили проще. На строительном рынке были куплены 200-литровые пластмассовые бочки по тысяче рублей каждая. Внизу бочки просверлили дырку для обычного шарового водопроводного крана. Чтобы не подтекало, поставили резиновые прокладки с двух сторон, да ещё промазали силиконовым герметиком. На кран надели обычный резиновый шланг, на другой конец — поливальный «дуршлаг». Он нужен, чтобы струя воды не размывала почву, а ещё такой душ производит своеобразную аэрацию — насыщение воды дополнительным кислородом. Другой шланг подсоединяется к отводной трубке от скважины. Дальше подвели водопроводную нитку в теплицу и смонтировали всё так, чтобы вода лилась в бочку сверху. Все соединения, конечно, закреплены хомутами. Бочку поcтавили на небольшой постамент повыше грядок, чтобы вода шла самотёком. Получилась такая схема: приехали, отполивались нагревшейся водой и тут же набрали воды для следующего полива — пусть греется.

Но возникла другая проблема: теплицы-то две, каждый раз перекидывать соединения шлангов хлопотно. Но тут в продаже появились импортные пластмассовые разъёмы. Щёлк — присоединил один шланг, щёлк — поменял на другой, третий. Замечательно.

Возникла следующая проблема. Натура человеческая так устроена, что на подсознательном уровне мы прокладываем дорогу для шланга по кратчайшему пути. И шланги расползлись у нас по всему огороду. Особенно мешал тот, что пересекал бехатоновую дорожку. Позапинавшись, стал искать инженерное решение.

А что его искать? Подкоп надо делать! Подкопал, протянул гибкую гофрированную металлическую трубу — дорожка свободна. Шланги к теплицам удлинил и перенёс к забору, поменял места их входа в теплицы. Ну, а один-то шланг для выборочного полива можно потерпеть, тем более, что он на барабане своеобразной тележки. Развернул, полил, свернул. А можно и поливальную вертушку к нему подключить, некоторые из них очень забавные фонтаны выдают.

Надоело щёлкать соединениями. В одном из походов в садово-огородный магазин углядел новинку — своеобразный распределитель с такими же разъёмами, что у меня стоят. Один вход и четыре выхода с кранами — как раз то, что надо.

Что мы получили в итоге? Чтобы подать воду из скважины в нужное место, открываешь кран на скважине, нужный кран на распределителе — и всё! Человек готов совершить любой трудовой подвиг, чтобы потом спокойно лениться…