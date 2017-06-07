Топ-5 самых успешных краудфандинговых проектов Екатеринбурга

Через месяц в Екатеринбурге появится бесплатное социальное такси для детей-колясочников. Проект поддержали 315 человек из России и ближнего зарубежья. Подавляющее большинство помогли без вознаграждения за спонсорство. Фото: Благотворительный фонд «Живи, м

Пять лет назад в России появилась первая крупная краудфандинговая площадка Planeta.ru. Дату решили обозначить особо, и теперь каждый год 7 июня в нашей стране отмечают День краудфандинга.

Краудфандинг — это общественные пожертвования (от англ. сrowd — «толпа», funding — «финансирование»), которые пользователи Интернета делают через специально созданные платформы. Сама идея собирать с миру по нитке на что-нибудь важное и интересное, конечно, не нова. В нашей стране вскладчину строили церкви, всем миром собирали деньги на памятники (например — памятник Минину и Пожарскому, созданный на собранные со всей России средства в начале XIX века). Было в этом явлении что-то духоподъёмное, объединяющее. И сегодня популярность «народного меценатства» объясняют не столько экономическими причинами, сколько социальным настроением: потребностью в активном гражданском обществе, желанием быть полезными.

В мире. На Западе подобие краудплощадок появилось 30 лет назад, они были созданы фанатами для финансовой поддержки рок-музыкантов. Сегодня самая известная мировая платформа — американский ресурс Kickstarter.com. За время его существования (с 2009 года) здесь было реализовано около 126 000 идей, на них удалось собрать более 3 миллиардов долларов. Здесь ищут спонсоров на независимое кино, раскрутку творческих проектов и изобретений, создание видеоигр и комиксов. Сейчас среди направлений, в которые готовы вкладываться американцы, стали лидировать новые технологии и гаджеты. К примеру, один из свежих проектов — интеллектуальный помощник для зеркальных фотокамер, который позволяет управлять съёмкой со смартфона. На поддержку этой заявки уже собрано почти 960 тысяч долларов (авторы изначально рассчитывали максимум на 50 тысяч).

В России сегодня действуют две крупные площадки — Planeta.ru и Boomstarter.ru.

— На двух российских платформах за 5 лет был собран почти миллиард рублей, — рассказал «ОГ» генеральный директор Planeta.ru Фёдор Мурачковский. — Но это только начало пути краудфандинга в России. К началу 2016 года общий мировой объём сборов на краудплощадках оценивался в 34 миллиарда долларов. К 2020 году эксперты прогнозируют рост до 90 миллиардов.

В Екатеринбурге первый проект, на который удалось собрать всю заявленную сумму, был запущен в 2013 году: молодой писатель Макс Ермаков получил на выпуск книги 40 тысяч рублей. Для сравнения: сегодня самый успешный екатеринбургский проект профинансировали на сумму в полтора миллиона рублей.

Кто и как собирает деньги? Заявить свою идею может автор, группа авторов или некая организация. При этом им нужно пройти довольно жёсткую модерацию. Например, та же Planeta.ru не допускает сборы на политические, религиозные и личные цели (вроде ипотеки). Чаще всего поддержку получают издания книг, музыкальных альбомов, съёмка фильмов, фермерские стартапы, краеведческие и благотворительные проекты (обычно это помощь детям, а в последнее время появилась поддержка пострадавших от терактов и стихии).

В Свердловской области только 40 процентов от общего числа запущенных крауд-кампаний оказались успешными (то есть им удалось собрать половину заявленной суммы). По правилам, если эти 50 процентов не собраны, то деньги возвращаются обратно «вкладчикам».

Сладкий проект нашей землячки Гузель Санжаповой, пожалуй, войдёт в российские учебники по краудфандингу. Гузель сейчас живёт в Москве, но её дело процветает в свердловском посёлке Малый Турыш. Она начала с идеи делать крем-мёд с ягодами и расширила свой проект до создания карамельной фабрики, обеспечила местных бабушек рабочими местами, организовала в посёлке детскую площадку. За четыре крауд-кампании ей удалось собрать почти 4,5 миллиона рублей, теперь она в списке рекордсменов России.

— Краудфандинг — это нелёгкие деньги. Это труд 24 часа в сутки, — призналась «ОГ» Гузель. — Если раньше для заявки проекта было достаточно снять видео на айфон и написать небольшую историю, то теперь к запуску идеи надо готовиться за полгода.

Кто готов платить? Спонсоры, инвесторы, акционеры, доноры, меценаты, бэкеры (от англ. backer — поручитель) — так на разных площадках называют главных действующих лиц: жертвователей. На мировых площадках самая распространённая сумма «вклада» — 20-25 долларов, в России средний чек примерно такой же. Преподаватель УрФУ Владимир Савельев решил издать научно-популярную книгу для своих студентов, которым тяжело давался предмет «Математические методы в психологии». В книге «Статистика и котики» автор на примере забавных питомцев объясняет такие сложные штуки, как дискриминантный и кластерный анализ. Этот проект поддержали 476 спонсоров (очевидно, студенты), благодаря им удалось собрать 307 510 рублей (хотя автор заявлял всего 90 000).

Почему люди платят? Не стоит путать краудфандинг с безвозмездной благотворительностью (хотя таких начинаний в краудсфере много). Каждый проект может быть подкреплён бонусами. По сути, спонсор покупает себе награду (иногда втридорога): книги с автографами, билеты на концерт, услуги, редкие фото знаменитостей, баночку с экспериментальным кремом или даже ужин с автором проекта.

Очень дорого стоит… тщеславие: за большую сумму можно стать генеральным спонсором. Например, екатеринбургские авторы книги о Мамине-Сибиряке предлагали за 50 тысяч рублей купить отдельную страницу в издании с персональным интервью, а Гузель Санжапова предлагала приобрести именную скважину в деревне за 500 тысяч рублей. И кто-то её купил.

За счёт чего живут краудплатформы? За счёт комиссии с проектов, у разных площадок она различается. С благотворительных проектов комиссию, как правило, не берут.

Риски. Кто вернёт деньги, если проект получился не таким, как хотелось спонсорам? И что если проект заявили мошенники?

— В российской практике о случаях мошенничества пока ничего неизвестно, — пояснил Фёдор Мурачковский. — Бывают случаи, когда у спонсоров возникают претензии к авторам кампаний. Если создатель проекта не успевает в срок разослать вознаграждения, пользователи обращаются к нему напрямую или к представителям площадок. Такие ситуации быстро решаются без суда.

В некоторых странах уже разработаны законы, регулирующие сектор краудфандинга. В США, например, установили ограничения по общей сумме инвестиций на проект, есть жёсткие требования к финансовой отчётности и бизнес-плану (за нарушение обязательств предусмотрена уголовная ответственность, и уже было несколько громких судебных дел). В Евросоюзе пока только одна страна регулирует эту сферу — Франция. В России в конце прошлого года была создана рабочая группа при Центробанке, которая разрабатывает концепцию регулирования краудфандинга в России.

Топ-5 самых успешных краудпроектов Екатеринбурга* (по количеству собранных средств) 1. Социальное такси «Живи, малыш» (спецавтомобиль для детей-инвалидов) — 1 523 241 р. 2. Альбом группы «Смысловые галлюцинации» («Трудных времён песни») — 1 470 100 р. 3. Документальный фильм Андрея Григорьева «Васенин» (про ветерана Великой Отечественной войны) — 743 433 р. 4. Документальный фильм Евгения Григорьева «Про рок» — 625 377 р. 5. Летний лагерь для трудных подростков (проект общественного движения «Про добро») — 605 600 р. * По данным площадок Planeta.ru и Boomstarter.ru Самый успешный проект в России Альбом группы «Алиса» — «Эксцесс» (лидер группы Константин Кинчев так презентовал его для фанатов: «Возможно, последний в моей жизни») — 11 333 777 р. из заявленных 4 000 000.