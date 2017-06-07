У Татьяны Мерзляковой появился аккаунт в Facebook

Очевидно, что на странице Татьяны Мерзляковой будет возникать масса интересных обсуждений и дискуссий

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эти дни находится более чем за 8,5 тысячи километров от Екатеринбурга — в Магадане. «ОГ» удалось связаться с ней и расспросить про созданную страничку в социальной сети Facebook.

— Татьяна Георгиевна, насколько я знаю, прежде у вас не было аккаунтов ни в одной из социальных сетей. Что подтолкнуло вас к этому?

— Недавно я была в Москве, на заседании коллегии по жалобам на прессу. Коллегию проводил председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов. День, когда обсуждались претензии к новым медиа, мне показался очень трудным: я поняла, что отстала от жизни. Поэтому и зарегистрировалась в Facebook. Это, действительно, важный источник неофициальной информации. Буду читать сообщения людей, которые мне интересны, и, прежде всего, молодёжи.

— Судя по тому, что за сутки к вам в друзья добавились более ста человек, ваша страничка будет пользоваться большой популярностью. Наверное, вы и сами будете делиться какой-то информацией?

— Безусловно. Сейчас я нахожусь в Магадане, на выездном заседании межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Впечатлений масса, и я поделюсь ими на своей странице. Расскажу про конференцию, которая прошла 7 июня и где выступали губернатор Магаданской области, руководитель краеведческого музея, скульптор, по проекту которого будет возведён монумент «Стена скорби». Сохранение исторической памяти имеет большое значение. В лагерях на Дальнем Востоке содержалось очень много людей. Как переживает это сегодняшний Магадан, как это отражается в общественном сознании — понять это можно, лишь приехав сюда.

— Вы не боитесь, что жители области завалят вас жалобами в социальной сети?

— Я боюсь только неискренности, неестественности, фальши, аморальности. А потоком жалоб напугать меня невозможно. Вы бы видели, сколько жалоб приходит в аппарат Уполномоченного по правам человека в Свердловской области! Жалобы — это норма. Но их всё же лучше отправлять на наш официальный сайт, тогда письмо будет зарегистрировано, по нему будут предприниматься какие-то меры. Все до одного письма я читаю сама, и даже сейчас, находясь в Магадане, просматриваю почту.