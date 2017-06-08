Забор «по закону» защищает участок, но не мешает соседям

Шалинский глава Дмитрий Машенькин поясняет: забор между соседями не должен затенять территорию, а высота его, по правилам, не превышает полутора метров. Фото: Дмитрий Сивков

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

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Некогда выражение «огород городить» означало хлопотное и бесполезное занятие, сейчас же времена не те. Хотя дело это по-прежнему обременительное и затратное, но уже к бестолковым его не отнесёшь — забор сейчас не только обозначает границу придомового или садового участка, но и с разной степенью надёжности защищает их. И тут уж народ старается кто во что горазд. Но для этого существуют нормы и правила, рассказать о которых читателям «ОГ» мы попросили Дмитрия Машенькина, главу Шалинской поселковой администрации.

— Есть нормативные документы, регламентирующие строительство заборов, — говорит Машенькин. — Регулируется всё, вплоть до высоты забора между соседями в частном секторе и сколько она составляет. Эти сведения прописаны в правилах благоустройства или землепользования и застройки муниципалитета. Конечно, все эти документы создаются не на пустом месте, а основаны на федеральных законах, в частности, на СНиПах — сборниках норм и правил в сфере строительства.

Став главой поселковой администрации, Машенькину пришлось вникнуть в суть «заборного» вопроса. Он рассказывает: между соседними участками на меже забор должен быть «прозрачным» — используются сетчатые и решетчатые конструкции, а не глухие, чтобы не затенять соседей. Хотя, если участок выходит на дорогу или улицу, то с той стороны можно глухим забором огораживать — так, чтобы о него нельзя было пораниться пешеходам: поцарапаться или занозу посадить.

Высота забора

Вопрос о том, какой высоты забор можно ставить между соседями, каким должно быть расстояние от дома до забора, детально регламентирует СНиП № 30–02–97, утверждённый Госстроем России. В этом документе высота изгороди определена конкретными цифрами. Разрешённая высота забора между соседями составляет 1,5 метра. На строительство ограждения иной высоты требуется письменное согласие соседей.

Противопожарные нормы

Противопожарные нормы при установке забора соблюдать важно, в первую очередь, для собственной же бе-зопасности. Допустимое расстояние от забора до ближайшего строения зависит от материалов, из которых они изготовлены: каменные или бетонные — 6 метров, если имеют деревянные перекрытия — 8, полностью из дерева — 15.

Санитарно-бытовые нормы

От дома до межи должно быть не меньше 3 метров. Пространство от забора с соседями до кустарников — 1 метр, до деревьев со средней высотой — 2, до деревьев большой высоты — 4. От средних деревьев до забора — не менее 2 метров. Что касается расстояния от дороги до забора, то его определяет отнюдь не сам строитель, а граница земли, находящейся в собственности.

Общие требования к стационарным заборам

Устанавливается стационарно на надёжных опорах.

Должен выдерживать не только собственный вес, но и порывы ветра, дождевые и талые воды.

Не должен затенять постройки, а также имеющиеся зелёные насаждения.

Внешний вид должен быть эстетичным с обеих сторон.

Ограждения сплошного характера допускаются со стороны улицы, но не более двух метров высотой.

Кстати Огород городить — устойчивое выражение, означает дело, которое не имеет особой ценности. История возникновения афоризма восходит к тем временам, когда огораживать бедные огороды не имело особого смысла: лихой люд мог разбирать ограду в темноте, а то и возможный ущерб от потравы посадок был несравним со стоимостью ограды. Кстати, в полном варианте поговорка звучала так: «Зачем было огород городить, зачем капусту садить», то есть всё одно — всё сломали да потоптали. Труд получался пустым.