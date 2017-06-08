Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия в 1917 году?»

Евгений Витман, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного юридического университета:

— Революция 1917 года была катастрофой для гражданского права, которое стало инструментом, обслуживающим строй, а это должно было стать регулятором экономических отношений. Мы отрубили здоровый орган, который долго приращивали — страна утратила возможность ввести в действие проект Гражданского уложения Российской империи 1905 года.

Дело в том, что у нас долго время существовали лишь разрозненные законодательные акты, которые никак не кодифицировались, часто противоречили друг другу и попросту устарели. 20 лет потребовалось для того, чтобы собрать воедино эти законы и устранить противоречия, учесть иностранный опыт. Это был один из самых передовых документов того времени, составляющий 12 томов, прообраз нашего Гражданского кодекса. И в чём-то последний даже отстаёт от Гражданского уложения.

Мы пресекли возможность развития гражданского законодательства в нормальном направлении. Из-за того, что частная собственность рассматривалась как нечто, что скоро отомрёт, мы отстали практически на 100 лет, и пока находимся в положении догоняющих. Если страны Евросоюза гармонизируют законодательство, учитывая какие-то мелкие нюансы современных реалий, мы же не можем разобраться с основой основ — вещным правом, которое в том же Гражданском уложении было разработано гораздо лучше, поэтому сейчас любая работа, которая пишется по гражданскому праву в разделе об истории вопроса, обращается к проекту документа 1905 года.

Неразвитость права приводит к тому, что простому человеку часто непонятно, по каким правилам он живёт. Наследственное право в советской России началось с того, что запретили наследование. Потом его ограничили определённой суммой — естественно, все начали занижать стоимость наследственной массы. Мы то запрещали частную собственность на землю, то начали разрешать. Непроработанность законодательства породила «обманутых дольщиков». Покупка на стадии строительства жилья — это чудовищная вещь. В нормальных странах запрещена продажа гражданам неготового объекта, так как такие риски должен нести квалифицированный инвестор и предприниматель, а не гражданин.

Тем не менее советское гражданское право дало нам видных учёных — Сергея Алексеева, Александра Винавера, Бориса Черепахина, Октября Красавчикова, Бронислава Гонгало и других. С 30-х годов начали формироваться цивилистические школы — саратовская, самарская, московская, ленинградская, свердловская. С их помощью мы постепенно преодолеваем случившийся разрыв в развитии гражданского права.