Областная газета
Общество 8 июня 2017, 19:57

Подписан закон об экстренном оповещении населения о ЧС

Теперь сотовые операторы и СМИ обязаны своевременно оповещать граждан о надвигающейся угрозе. Фото: Артём Минуллин

Теперь сотовые операторы и СМИ обязаны своевременно оповещать граждан о надвигающейся угрозе. Фото: Артём Минуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 закона РФ «О средствах массовой информации», сообщает пресс-служба Кремля. Закон направлен на повышение эффективности системы реагирования в связи с возникновением или угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, на создание дополнительных условий для своевременного информирования населения.

Теперь операторы сотовой связи обязаны на безвозмездной основе предупреждать население о природных катаклизмах и других чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения населения в сложившейся обстановке и о необходимости проведения мероприятий по защите. Аналогичные правила будут действовать в отношении средств массовой информации. Редакции по обращению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно выпускать в эфир или публиковать указанную экстренную информацию.

«Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах. Мы, к сожалению, недавно потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами (средствами мобильной связи, радио- и телевещания) информировать население о возможных природных катаклизмах либо других чрезвычайных ситуациях», — цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова.

  • Опубликовано в №102 от 9.06.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Новый магазин часов и ювелирных украшений

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

Европейско-Азиатский Правовой Конгресс

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 июня)

Василий Бузунов родился в Ишиме (Тюменская область), а в свердловском ОДО провёл четыре сезона. Также он играл в хоккей с мячом и дважды в составе нашей команды становился призёром чемпионатов СССР. Неизвестный фотограф
Этот день в истории Свердловской области - 8 июня

Летняя творческая мастерская "ПЕТРУШКА"

Летняя творческая мастерская