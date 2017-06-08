Подписан закон об экстренном оповещении населения о ЧС

Теперь сотовые операторы и СМИ обязаны своевременно оповещать граждан о надвигающейся угрозе. Фото: Артём Минуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в статью 66 Федерального закона «О связи» и статью 35 закона РФ «О средствах массовой информации», сообщает пресс-служба Кремля. Закон направлен на повышение эффективности системы реагирования в связи с возникновением или угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций, на создание дополнительных условий для своевременного информирования населения.

Теперь операторы сотовой связи обязаны на безвозмездной основе предупреждать население о природных катаклизмах и других чрезвычайных ситуациях, о правилах поведения населения в сложившейся обстановке и о необходимости проведения мероприятий по защите. Аналогичные правила будут действовать в отношении средств массовой информации. Редакции по обращению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно выпускать в эфир или публиковать указанную экстренную информацию.

«Природная катастрофа в Москве показала, что население крайне нуждается в оповещении о подобных катаклизмах. Мы, к сожалению, недавно потеряли жизни людей. Чтобы впредь этого не допустить, мы принимаем этот закон, чтобы всеми доступными способами (средствами мобильной связи, радио- и телевещания) информировать население о возможных природных катаклизмах либо других чрезвычайных ситуациях», — цитирует ТАСС заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Майорова.