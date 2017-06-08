Итальянский журналист снимает фильм в ивдельской колонии

Марк Фернетти уже 20 лет работает в России, в 2012-2013 годах снял в Ивдельской колонии документальный фильм «Приговорённые». Фото: Эмиль Салахов

Итальянский режиссёр-документалист Марк Франкетти начал снимать фильм в колонии «Чёрный беркут», что находится в Ивделе. Здесь содержатся преступники, приговорённые к пожизненным срокам, и те, кому смертная казнь была заменена на 25-летний срок заключения.

За 2017 год на свободу выйдут 24 человека, ещё 17 — в 2018 году: их наказание длиной в четверть века завершится.

Франкетти намерен показать в своей картине, как воспримут изменения в стране люди, находившиеся в заключении столь долгий срок: ведь они попали за решётку в момент, когда ещё был жив СССР.

Пока отсняты последние дни в колонии Олега В. и первый его день на свободе. «Это история о путешествии на машине времени. Что ждёт бывших заключённых на воле, какими будут их первые шаги на протяжении полугода-года после освобождения? Мы будем периодически возвращаться к нашим героям, чтобы увидеть, как изменилась их жизнь. Работать над документальным фильмом предстоит несколько лет», — поясняет Марк Франкетти.