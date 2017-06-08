Президент УрГЮУ получил юридическую премию имени автора Конституции РФ

Виктор Перевалов, уроженец Каменского района Свердловской области, прошёл путь от простого рабочего до заслуженного учёного, ректора, а затем президента УрГЮУ. Фото: Алексей Кунилов

Президент Уральского государственного юридического университета, заведующий кафедрой теории государства и права Виктор Перевалов стал четвёртым лауреатом премии Сергея Алексеева «За заслуги в юриспруденции».

— Для меня это большая честь и знаковое событие. Сергей Сергеевич Алексеев — мой учитель, образец преданности служения делу правовой науки, — сказал Виктор Перевалов. Он отметил, что Сергей Алексеев рекомендовал своим ученикам заниматься фундаментальными исследованиями в области права — в частности, его генезиса. По мнению исследователей, это поможет достигнуть того, чтобы каждый человек мог бы назвать себя «гомо юридикус» — то есть человеком, который понимает и знает право, и тогда многие проблемы правонарушений и понимания друг друга людьми из разных государств будут решены.

Отметим, что первую премию «За заслуги в юриспруденции» получил в 2014 году сопредседатель Ассоциации юристов России, советник Президента РФ Вениамин Яковлев. В 2015 году лауреатом стал завкафедрой гражданского права, профессор УрГЮУ Бронислав Гонгало, а в прошлом году — член Экспертного совета МВД России по вопросам нормотворческой работы, заместитель председателя экспертного совета при председателе Госдумы РФ Валерий Лазарев.

Награда, учреждённая Ассоциацией юристов России, была вручена вчера в рамках Европейско-Азиатского правового конгресса, который проходит в Екатеринбурге в одиннадцатый раз. На мероприятие съехались более тысячи человек из 25 стран мира. На пленарном заседании специалисты обсуждали вопросы лингвоправоведения (как сделать так, чтобы юристы из разных стран вкладывали в термины общие смыслы), двойного налогообложения транснациональных корпораций, гармонизации законодательства стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики), пре-

одоления неравенства с помощью развития законодательства, а также подготовку IV Юридического форума стран БРИКС, который пройдёт в Екатеринбурге в конце 2017 года.