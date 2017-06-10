Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Любовь Александрова, главный библиотекарь отдела обслуживания МБУК «Центральная городская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова», ГО Верхняя Тура:

— Революция 1917 года победила не только штыками, одним из мощнейших её орудий стала пропаганда. Народ обучили грамоте и привили новые ценности. Эффективным проводником новых идей выступили библиотеки.

В Верхнетуринском заводе первая бесплатная народная библиотека-читальня открылась осенью 1907 года в двухклассном земском училище. Открыли её на совместные средства земства и проценты с капитала издателя — просветителя Флорентия Федоровича Павленкова, выполняя его завещание «открыть в наиболее бедных (деревнях, посёлках) 2 000 народных читален». Сессия Верхотурского уездного земского собрания в 1907 года определила ценность библиотеки, насчитывающей 338 томов, в 126 рублей 71 копейку. Библиотекой пользовались не только сами верхнетуринцы, приходили и жители близлежащих деревень. Земство заботилось о пополнении фондов, брало на себя оплату квартиры, в которой размещалась библиотека.

С 1917 года советское государство полностью берёт на себя руководство библиотеками. 17 июля 1918 года вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР».

С 1920 года Павленковская библиотека состоит при рабочем клубе им. III Интернационала, потом передаётся профсоюзному комитету завода, но без имени ее «крёстного отца» — Ф.Ф. Павленкова. Советская власть вычеркнула его имя из истории.

В стране полным ходом идёт борьба с неграмотностью. Государство понимает значимость этой кампании. Показателен ответ крестьян Арзамасского уезда агитатору зимой 1917 года:

— Мы ни на чью сторону не встанем, ни в какую партию не вступим. Вот выучимся грамоте — сами всё прочитаем, никто нас тогда не проведёт.

Верхнетуринская библиотека-читальня активно включается в эту работу. В предвоенные годы партия поставила перед сотрудниками библиотек конкретную задачу: «Они призваны поднять идеологическую работу на ещё более высокую ступень, соответствующую задачам времени, путём проведения читательских конференций, организации громких читок в цехах предприятий, общежитиях, красных уголках, пропагандировать учение Ленина и Сталина, лучшие произведения советской литературы и замечательное наследие русских классиков.

Идеологическая окраска сохранялась на протяжении всего советского периода. Но плюс был в комплектовании: и деньги выделялись, и книги приобретались. Наша библиотека приобретала книги в областном библиотечном коллекторе, куда поступали издания различных издательств, и сотрудничала даже с Ленинградской книжной лавкой издательства «Советский писатель», чего не скажешь о современном комплектовании: издательств много, книг выпускается прилично, но централизованного комплектования библиотек книгами нет, да и финансов мало выделяется.

Современный фонд библиотеки Верхней Туры около 70 тысяч экземпляров, за прошлый год у нас — 38 362 посещения. Ей вернули имя Ф.Ф. Павленкова. Теперь нас не обязывают заниматься идеологией, поэтому библиотека стала настоящим очагом культуры и просвещения.

А закончить свое размышление хочу словами академика Дмитрия Лихачёва: «Библиотеки важнее всего в культуре… Пока жива библиотека — жив народ, умрёт она — умрут прошлое и будущее».