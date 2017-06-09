Минобрнауки РФ запустило мобильное приложение для абитуриентов

При поступлении в вуз приложение с информацией о нём пригодится не меньше, чем академические знания. Фото: Алексей Кунилов

Бесплатное приложение «Поступай правильно» уже стало доступно в Google Play и App Store. Оно содержит информацию о вузах России, ведущих набор студентов в 2017 году, сообщает сайт Министерства образования и науки России.

При помощи нового приложения можно найти контакты приёмных комиссий, сведения об аккредитации, специальностях и направлениях подготовки, стоимости платных услуг, результатах приёма прошлых лет, участии университета в различных рейтингах.

Приложение обеспечивает возможность сравнить вузы по выбранным параметрам. «Поступай правильно» использует информацию, интегрированную из разных информационных систем.