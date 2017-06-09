Виктор Кокшаров: «Я бы выбрал то образование, которое получил в своё время»

В УрФУ намерены и дальше продвигаться в мировом рейтинге лучших вузов вверх. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет поднялся на 150 пунктов в мировом рейтинге «QS World University Rankings» и занял место 491–500 среди 26 тысяч вузов. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров на днях ответил журналистам о том, зачем университет участвует в рейтингах и к чему это может привести.

— Как составляется рейтинг?

— При составлении «QS World University Rankings» учитывается шесть индикаторов: авторитетность в академической среде, соотношение профессорско-преподавательского состава и числа студентов, репутация среди работодателей, индекс цитируемости, доля иностранных преподавателей и студентов. Часть данных (общее количество студентов и преподавателей с указанием тех из них, которые имеют иностранное гражданство) университет предоставляет организаторам рейтинга самостоятельно. Ещё мы предлагаем список экспертов, к которым можно обратиться за комментарием и оценкой работы университета. Однако сам выбор экспертов и их опрос организаторы проводят самостоятельно — мы не знаем, к кому именно они обращались с вопросами.

— С какой целью вуз участвует в рейтинге?

— Рейтинги — не самоцель для нас. Показатели рейтинга позволяют оценить, в правильном ли направлении мы движемся. УрФУ участвует в федеральной программе Минобрнауки «5–100», и она нацеливает вуз на то, чтобы становиться центром компетенций, науки и образования и качественно улучшать структуру университета. Нельзя сказать, что университет участвует в программе ради финансовой поддержки. Финансирование «5—100» даёт всего около 5 процентов годового бюджета — 481 миллион рублей. Доля не так велика. Важно, что программа не позволяет остановиться в развитии, заставляет нас двигаться вперёд в образовании и науке.

— Как изменения в университете отражаются на качестве образования?

— За последние четыре года у нас в полтора раза увеличилось количество собственных научных работников. Преподаватели, которые выигрывают гранты и занимаются исследовательской деятельностью, передают свои знания студентам — и это повышает качество образования. Именно такой запрос имеют и работодатели. Сегодня в рейтинге кадровых агентств и поисковых ресурсов выпускники

УрФУ значатся в лидерах спроса работодателей, а именно работодатели дают объективную оценку качества подготовки студентов. Мы можем себе позволить учить хорошо подготовленных абитуриентов: каждый год мы повышаем баллы ЕГЭ, с которыми принимаем на обучение. У нас работают инструменты привлечения абитуриентов-высокобалльников: они получают повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей, а победители олимпиад российского уровня — 40 тысяч рублей. Олимпиадников мы готовы селить на самые лучшие места в новом общежитии на 1230 мест, которое будет достроено к сентябрю.

— Почему вуз ориентируется на западную систему образования, а не развивает советскую, признанную в своё время лучшей в мире?

— Можно сказать, что мы выбираем мировую стратегию развития, она вовсе не является ни западной, ни восточной. Наука глобальна, образование тоже, они не имеют привязки к географии. Важно соответствовать общим мировым тенденциям, иначе мы окончательно превратимся в некую провинцию на карте мира.

Из советской системы мы взяли лучшее. Преимущество советского высшего образования было в плотной связи с производством, мы сделали упор на прямые хозяйственные договоры с промышленными предприятиями, чтобы разработки наших учёных нашли практическое применение. В прошлом году объём научных исследований, который мы выполнили, превысил 1 миллиард 800 миллионов рублей, в этом году этот объём достигнет двух миллиардов.

В советское время высшее образование готовило специалистов для промышленности. В китайских вузах до сих пор лежат на полках инженерные учебники наших преподавателей на русском языке, их используют с советских времен. Но при этом Китай идёт вперёд, и мы не должны отставать, иначе наши выпускники будут не нужны ни за рубежом, ни у нас.

— Какое образование вы бы выбрали для себя? Смогли бы вы, получив современное образование, добиться таких же успехов в карьере?

— Конечно, я бы выбрал то, которое получил в своё время. Но только потому, что тогда я был молод. А если вынести молодость за скобки, то современным студентам университета и их возможностям можно только позавидовать. Они могут беспрепятственно получать знания у учёных из разных университетов мира, опыт мировой науки, результаты самых современных исследований открыты для них. Сегодня преподаватели используют самые разнообразные современные средства обучения, о которых студенты в советское время не могли ни мечтать, ни даже их представить.