Про колыбельные-онлайн

Анна Старикова с дочкой Викой на шоу «Минута славы». Фото: Инстаграм

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

От редакции: Российский национальный родительский комитет направил в корпорацию Coogle и YouTube обращение «от имени миллионов родителей». Как сообщает газета «Известия», обратившиеся требуют разобраться с громкой рекламой, которая прерывает размещённые на видеохостинге колыбельные песни: это будит и пугает детей… Активисты намерены жаловаться в Роскомнадзор.

— Мир сошёл с ума… Я совершенно не понимаю бредовую инициативу этих родителей. Дело тут не в рекламе, суть в другом: современные люди и так очень мало времени проводят со своими детьми, но чтобы колыбельную на ночь пел Ютьюб? И чтобы это стало «национальной проблемой»?

Я очень часто пела колыбельные Вике, и это, как мне кажется, во многом помогло развить в ней гармоничность, многогранность, чувствительность. Она думающий ребёнок, не по годам рассудительна. У нас с ней в колыбельном репертуаре были не только детские песенки, вроде «Ложкой снег мешая…», но и серьёзные вещи.

Ей было всего три года, когда она очень полюбила грустную песню «Журавли» Аркадия Северного, до слёз трогательную. Очень нравилась ей «То не ветер ветку клонит». Смешно вспоминать, как она просила спеть ей перед сном «Там вдали за рекой…» и каждый раз очень переживала за юных бойцов, за сердце погибшего комсомольца… Я видела, как ей нравятся непростые сюжеты и, кстати, поэтому нормально отнеслась к выбору песни, которую она исполнила на «Минуте славы». Кто-то говорил, что она ещё очень мала, чтобы понять текст Земфиры «Жить в твоей голове», но мне думается, она прекрасно всё прочувствовала.

Вике, как и любому ребёнку, важно, чтобы колыбельную пела мама. Мы с дочерью очень близки, у нас нет секретов друг от друга. Это особая связь, с которой Ютьюб вам точно не поможет. При этом я категорически против любых запретов, в том числе гаджетов. Например, о том, что такое фортепиано, Вика узнала как раз благодаря гаджету, когда в 4 года я ей дала поиграть на клавишных инструментах онлайн.

Мой совет современным родителям: если у вас катастрофически не хватает времени, ну запишите вы несколько колыбельных на диктофон заранее и включайте малышу. Это хотя бы ваш голос. А если петь не любите, просто посидите с ребёнком и подержите его за руку. Ему будет спокойно, и никакая реклама не напугает.