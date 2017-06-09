Областная газета
Общество 9 июня 2017, 19:46

В Екатеринбурге прошёл конкурс «Славим человека труда!» для швей

Настоящий профессионал швейного дела не только умеет шить, но и знает правила охраны труда. Фото: Павел Ворожцов

Настоящий профессионал швейного дела не только умеет шить, но и знает правила охраны труда. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге за звание «Лучшая швея» на областном конкурсе «Славим человека труда!» соревновались 14 мастериц из Екатеринбурга, Режа, Невьянска, Нижнего Тагила и посёлка Цементный. Лучшие представительницы профессии выясняли, кто из них самая-самая в швейном деле.

Для этого конкурсантки сначала шили детское хлопчатобумажное летнее платье — яркое и красочное. Затем отвечали на вопросы по конструированию, материаловедению и охране труда. Обладательница звания «Лучшая швея» получит в награду премию 55 тысяч рублей, за второе место мастерицу наградят 45 тысячами рублей, а швее, поднявшейся на третью ступеньку почёта, вручат 30 тысяч рублей. При этом все сшитые во время соревнований нарядные платьица отправятся в подарок девочкам-сиротам в приют «Каравелла» в Екатеринбурге.

Наталья Фетисова из «Студии-Т» (Екатеринбург) стала лучшей швеёй 2017 года в Свердловской области

Фото: Павел Ворожцов

Наталья Фетисова из «Студии-Т» (Екатеринбург) стала лучшей швеёй 2017 года в Свердловской области, победив в конкурсе «Славим человека труда!».

Людмила Хрущёва заняла второе место в конкурсе 2017 года «Лучшая швея»

Фото: Павел Ворожцов

Людмила Хрущёва («Креатив», Екатеринбург) заняла второе место в конкурсе 2017 года «Лучшая швея».

Анна Шелеметьева, занявшая третье место в конкурсе на лучшую швею 2017 года

Фото: Павел Ворожцов

Анна Шелеметьева, занявшая третье место в конкурсе на лучшую швею года, трудится в ателье«Студии-Т» в Екатеринбурге.

Жюри конкурса «Лучшая швея» - 2017

Фото: Павел Ворожцов

Жюри конкурса «Лучшая швея» оценивало не только умение мастериц шить, но и решать задачки по моделированию и конструированию одежды

Участники конкурса «Лучшая швея» - 2017

Фото: Павел Ворожцов

Условия труда для швей - важный залог успешной работы и качественно выполненного заказа.

11 июня — День работников текстильной и лёгкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Процветание страны, благосостояние её граждан напрямую связаны с уровнем экономики. Наш регион поставил задачу войти в тройку сильнейших к 2021 году, разработана соответствующая программа «Пятилетка развития». Мы должны не только укрепить исконно уральские отрасли — металлургию и машиностроение, но и развить рынок текстильной продукции, вывести лёгкую промышленность на новый уровень. Предприятия отрасли должны стать более конкурентоспособными, наращивать производственные мощности, внедрять современные технологии, расширять ассортимент продукции, выходить на новые рынки сбыта.

Радует, что по этому пути идут лидеры отрасли — Свердловский камвольный комбинат, компании «Пальметта», «СП Зартекс», «Мультитекс». Уральские ткани и трикотаж, ковровые покрытия пользуются широким спросом в разных регионах России.

Уважаемые работники текстильной и лёгкой промышленности!

Желаю вам постоянного совершенствования в профессии, покорения новых высот мастерства. Крепкого здоровья, счастья, любви и заботы близких, радости от каждого дня!

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев

  • Опубликовано в №103 от 10.06.2017 
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Областная газета Свердловской области

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