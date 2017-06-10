Россияне — парадоксальный народ. Мы клянём всяческие непорядки в нашей стране, но случись что, грудью встанем на её защиту. Фото: риа новости

Россияне — парадоксальный народ. Мы клянём всяческие непорядки в нашей стране, но случись что, грудью встанем на её защиту. Накануне Дня России мы задали людям очень простой и неимоверно сложный вопрос: «За что я люблю Россию?»

Валерий ЧЕРЕШНЕВ, директор Института иммунологии и физиологии УрО РАН, член президиума РАН и УрО РАН:

— За что я люблю Россию? За то, что она — Россия, моя родина, и мне повезло, что я здесь родился, нашёл себя в науке и могу заниматься любимым делом. Мне часто приходится выступать на разных международных научных встречах, и я чувствую, с каким уважением учёные из других стран относятся к нашим учёным и ко всей российской научной школе. Меня всегда удивляло то, как нашим предшественникам удалось сохранять на протяжении многих лет и в череде тяжких испытаний целостность нашей страны с её богатейшей историей.

Михаил ЛУЗИН, свердловский музыкант:

— Про разницу между московским менталитетом и петербургским знают все, но у нас в стране встречаются ещё и не такие контрасты. В Вологодской области в деревнях тротуары мостят настилами из досок, аккуратно складывают поленницы, а наличники окон всегда ярко покрашены. В Элисте на проспекте Остапа Бендера стоит Ступа Просветления, а на центральной площади местного безлюдного Шахматного городка висит огромный портрет Далай-ламы.

Во Владивостоке нет, по-моему, ни одной леворульной машины, над океаном и сопками висят гигантские мосты, у каждого уважающего себя горожанина — катер, и до Австралии отсюда ближе, чем до Москвы.

В Екатеринбурге — небоскрёбы, в ханты-мансийской тайге горят факелы газовых вышек, в Красной Поляне с нуля построен целый новый город, а в Суздале всё так же, как 400 лет назад: звон колоколов десятков старинных церквей над деревянными домиками, медовуха рекой, тройки с бубенцами.

И это только доля того, что я видел. Россия — целая вселенная, идеальная страна для путешествий. За это и люблю.

Сергей МЫЛЬНИКОВ, самый молодой (31 год) Герой России в Свердловской области:

— Да, я люблю свою страну и уезжать из неё никуда не собираюсь, как некоторые. А то, что любишь, нужно всегда быть готовым защищать. У меня дед был лётчиком дальней авиации, воевал с 1942 года, отец служил после вуза офицером на Дальнем Востоке. Мне и в голову не пришло откосить от армии. А с какими ребятами пришлось служить! В том самом бою, во время грузинского вторжения в Южную Осетию в 2008 году, мы стояли до последнего патрона, потом только отступили — раненых надо было выносить…

Егор МЕХОНЦЕВ, боксёр, олимпийский чемпион 2012 года:

— Я люблю то место, где я вырос, люблю людей, которые окружали и окружают меня, люблю нашу природу, мне нравятся наши традиции. Трудно передать словами это удивительное чувство гордости, когда на крупных международных соревнованиях ты пробиваешься в победители, стоишь на пьедестале, развевается флаг твоей страны и звучит наш гимн — мурашки по коже бегут. Я всегда пою гимн. Знаю все три куплета, хотя там по протоколу звучит один. В нашем гимне очень сильные слова.

Наталья ЦАРЕГОРОДЦЕВА, председатель регионального отделения Союза садоводов России и национально-культурного объединения «Русский мир»:

— Ну разве можно любить за что-то? Тут просто любишь свою страну и всё. А лучше, чем в песне у Людмилы Зыкиной, наверное, и не скажешь: «Ни вблизи, ни вдали я не знаю земли лучше той, что меня растила». Мне по роду своих занятий много приходится общаться с садоводами. Удивительный народ. Работящий, на выдумки хитёр, неунывающий, трудностей не боится. А земля у нас какая! Что ни посадишь, всё вырастет, надо только руки приложить. Дай нам волю, мы бы всю землю садами украсили.

Олег КАСКОВ, российский офицер, танкист, Герой России:

— Как можно не любить Россию? Эта страна дала миру Пушкина, Лермонтова, Достоевского и множество других талантливых людей. Здесь родились величайшие умы — Менделеев, Пирогов, Склифосовский, полководцы Кутузов, Суворов. Полёты в космос стали обыденностью, и мы уже не вспоминаем, что это заслуга Циолковского, Королёва и других русских учёных. Мы говорим по телефону и не задумываемся, сколько сделали для развития связи русские изобретатели. Можно вспомнить конструктора Калашникова, создавшего всемирно известный автомат, разработчиков автоматического, артиллерийского и стрелкового оружия Шипунова, Дегтярёва, Грязева, конструкторов кораблей и подводных лодок… Много всего дала Россия миру, и я счастлив тем, что родился в этой величайшей стране и здесь живу.

Сергей КАРЯКИН, свердловский гонщик, победитель ралли-рейда «Дакар-2017» в классе квадроциклов:

— Я постоянно выезжаю в разные страны для участия в соревнованиях. И ещё не нашлось такой страны, откуда мне буквально через несколько дней не хотелось бы вернуться в Россию. Она абсолютно уникальна, здесь особые атмосфера и культура, особый дух, который не передать словами, но который мы чувствуем, понимаем и за который любим свою Родину. Она даёт нам силы справляться с преподнесёнными жизнью трудностями. Я почувствовал это на «Дакаре», когда приходилось преодолевать сложные участки, где лежит снег и температура минус 30 градусов, а затем — территорию, покрытую песками, где плюс 50 градусов. Я мчался, а впереди и сзади квадроцикла был российский флаг, и я испытывал гордость за свою страну.

Велико МАХАРОБЛИДЗЕ, хирург Ирбитской центральной городской больницы, представитель грузинской диаспоры:

— Россию я люблю точно так же, как свою Родину, Грузию. Я приехал на Урал 42 года назад, обосновался здесь и все эти годы работаю в одном коллективе. Полюбил уральскую природу с её густыми лесами и живописными реками. А здешние морозы мне нравятся даже больше, чем южный зной: к холодам вообще легче адаптироваться, чем к жаре. Многие верования и обряды русских и грузин похожи, и я никогда не чувствовал себя здесь чужим. Уважаю уральцев, и надеюсь, что они отвечают мне тем же.

Юрий ДЕВИН, солист Екатеринбургского театра оперы и балета, заслуженный артист России:

За всё люблю. И за хорошее, и за не очень. Любовь, она ведь зачастую возникает не благодаря, а вопреки. Но прежде всего, конечно, за то, что неистощима страна наша на таланты. Вот мы только что принимали с Татьяной Бобровицкойэкзамены в консерватории. Какие чудесные там ребята, замечательная смена подрастает. И не только в искусстве. В России вообще живёт уникальный народ, такого нет нигде - крепкий, целеустремлённый, закалённый трудностями.

12 июня — День России Евгений Куйвашев, врио губернатора Свердловской области: — Уважаемые жители Свердловской области! Сердечно поздравляю вас с Днём России! Этот праздник символизирует преемственность славных традиций Отечества, объединяет россиян в стремлении строить современное, независимое, просвещённое государство, укреплять его экономическую и политическую мощь. Сила России складывается из стабильного поступательного развития регионов, честного и ответственного труда каждого человека. Свердловская область, опорный край державы, вносит весомый вклад в это общее дело. Сегодня Свердловская область развивается как сильный, успешный регион с хорошим деловым климатом. За последние пять лет в Свердловской области открыты десятки новых современных производств, реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, направленные на глубокую модернизацию промышленного комплекса, рост конкурентоспособности уральской продукции. Системно развивается агропромышленный комплекс, строятся новые молочные фермы, овощехранилища и теплицы. Сейчас по основным продуктам питания мы способны практически полностью удовлетворять запросы людей. Растут объёмы жилищного строительства — за последние пять лет более 140 тысяч семей справили новоселья. Введено в эксплуатацию 10 миллионов квадратных метров жилья — по сути, целый новый город построен в Свердловской области. Самые существенные перемены произошли в социальной сфере. Связываем мы их, конечно, с реализацией майских Указов Президента России. Последние пять лет я бы назвал «Майской пятилеткой», потому что никогда ещё вопросы роста заработной платы в бюджетной сфере, улучшения образования и здравоохранения, развития культуры, повышения качества государственных и муниципальных услуг не решались так комплексно, целенаправленно и успешно, как в этот период. Этот опыт системной и комплексной работы по повышению качества жизни людей лёг в основу программы «Пятилетка развития». Наша цель — сильная и конкурентоспособная экономика, комфортные условия для ведения бизнеса, безопасность и благополучие для всех категорий населения. Обсуждая эту программу с уральцами, я проехал практически по всей области: от Пелыма до Екатеринбурга. И ещё раз убедился в том, насколько активные и ответственные люди живут в Свердловской области. Жители области заинтересованы в том, чтобы регион развивался и развивались территории, строились новые предприятия, дороги, школы, стадионы, больницы, рос уровень заработной платы. Жители области видят, что программа «Пятилетка развития» создаётся для людей, что это по-настоящему народная программа, что они сами, своими предложениями и голосами, могут включить в неё проекты, способные стать точками роста территорий, улучшить качество жизни и повысить достаток людей. Уважаемые уральцы! Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного счастья. Вместе мы преодолеем любые трудности, решим самые сложные задачи, добьёмся того, чтобы Свердловская область стала одним из самых сильных, богатых, преуспевающих регионов России. С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днём России! Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области: — Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного собрания Свердловской области поздравляю вас с государственным праздником — Днём России! Его широко отмечают все жители нашей страны, независимо от политических убеждений, национальной и религиозной принадлежности, все, кто любит свою Родину и чтит её многовекую историю и традиции. Именно в этот день, 12 июня 1990 года, депутаты I съезда народных депутатов РСФСР, выражая волю избирателей, приняли Декларацию о государственном суверенитете России, определившую дальнейшую судьбу и государственное устройство новой России. Это историческое решение позволило начать строить государственную и общественную жизнь на принципах конституционного федерализма, равноправия и партнёрства, соблюдения прав и свобод человека. За минувшие годы сделан значительный шаг на пути демократических преобразований, накоплен опыт развития рыночных отношений, завоёван авторитет страны на международной арене. Россия уверенно движется вперёд по пути цивилизованных экономических преобразований, создания для граждан достойных условий жизни. Трудно переоценить роль Урала в развитии Российского государства. Свердловская область с её мощным промышленным, научным, культурным потенциалом стремится соответствовать вызовам времени. «Пятилетка развития», заявленная главой региона, предполагает дальнейшую модернизацию промышленного комплекса, открытие новых производств, ведение инновационной экономики. Для решения этих задач есть солидная нормативная правовая база. И самое главное — есть трудолюбивые уральцы, которым любая задача по плечу. А сделать предстоит ещё немало. И только от нас самих, от наших общий усилий и готовности работать на благо любимой страны, от нашей гражданской ответственности во многом зависит, как мы будем жить дальше, какой станет Россия. День 12 июня — достойный повод для гордости тысячелетней историей России, её героическим прошлым, это напоминание о преемственности поколений и вера в её дальнейшее процветание. По всей стране 12 июня пройдут торжества, народные гуляния, спортивные праздники, приуроченные ко Дню России. И все, кому дорога родная Отчизна, отметят этот праздник. Желаю вам, дорогие земляки, стабильности, благополучия, взаимопонимания, новых трудовых свершений на благо любимой России и родного Урала! С Днём России!