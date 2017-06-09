Гости из Китая оценили, что в коридоре редакции вывешиваются СМИ страны, области и города. Фото: Павел Ворожцов

В редакции «Областной газеты» прошла встреча с представителями ведущих СМИ Китая. Делегация прибыла в нашу страну по приглашению Союза журналистов России. В программе — посещение трёх городов — Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. «Областная газета» заинтересовала журналистов Поднебесной как крупнейшее региональное СМИ.

В числе гостей были заместитель главного редактора интернет-портала «Жэньминь жибао» — официального печатного издания ЦК КПК, самого влиятельного СМИ в Китае, генеральный директор телеканала «Синцзян», заместитель главного редактора «Цзилин дейли», заместитель начальника Международного центра интернет-портала агентства Синьхуа и заместитель начальника международного отдела Всекитайской ассоциации журналистов.

Гости обратили внимание, что каждая полоса "ОГ" посвящена отдельной теме. Также их заинтересовала рубрика "география номера": журналисты ведущих СМИ отметили, что "Областная газета" пишет о проблемах большого количества муниципалитетов. Фото: Павел Ворожцов

Также на встрече присутствовали секретарь Союза журналистов России Денис Токарский, заместители главного редактора «ОГ» — Ирина Клепикова и Яна Белоцерковская, ответственный секретарь "ОГ" Василий Вохмин.

Гости из Китая интересовались печатной и интернет-версиями издания, задавали вопросы о доставке, охвате аудитории, продвижении издания в Интернете и фоторепортажах, а также делились собственным опытом. Также гости изучили сайт "Областной газеты".

Заместитель главного редактора Яна Белоцерковская показывает мобильное приложение "ОГ". После чего гости зашли на сайт с помощью своих мобильных телефонов и оценили, что сайт "ОГ" выглядит хорошо на любых устройствах. Посетовали, что нет версии на китайском языке... Фото: Павел Ворожцов

Отдельный интерес вызвала рубрика "важно для региона": гостям был интересен формат освещения знаковых новостей, произошедших в мире и России, для регионального читателя.

Журналисты Китая получили в подарок книгу о знаменитых уральцах. Фото: Павел Ворожцов

Также ответственный секретарь "ОГ" Василий Вохмин рассказал гостям о сотрудничестве нашего издания с "Хэйлудзянской экономикой".

Журналисты ведущих СМИ Китая, журналисты "ОГ" и представители Союза журналистов России. Фото: Павел Ворожцов

Но больше всего гостей впечатлил спецпроект «ОГ» — «Сто монологов о революции», и именно ему было посвящено большинство вопросов: журналистов Китая интересовало, как собираются мнения для проектов, могут ли в нём принять участие простые читатели, как проект публикуется на сайте и какие взгляды у россиян на революцию 1917 года.