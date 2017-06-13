Треть батутов в Екатеринбурге потенциально опасны

Полицейские советуют не отпускать детей на батут без присмотра, а у хозяев спрашивать документы на аттракцион. Фото: Павел Ворожцов

С наступлением тепла на улицах Екатеринбурга расцвели десятки ярких резиновых батутов для детей. Как показал проведённый сотрудниками Роспотребнадзора и полицейскими рейд, далеко не все из них безопасны. В Екатеринбурге проверили 16 точек, пять аттракционов действовали с нарушениями.

Самое типичное — батуты плохо закреплены, а поскольку они объёмны, а вес небольшой, их запросто может перевернуть сильный порыв ветра. Например, голова дракона на улице Амундсена вообще никак не была закреплена, пришлось аттракцион срочно закрывать.

Часто у желающих легко срубить деньги отсутствуют какие-либо документы, а должны быть сертификат и паспорт проведения специальных испытаний на безопасность конструкции. Например, у хозяйки батута, расположившегося у торгово-развлекательного центра «Краснолесье», не было никаких документов.

Ещё одно типичное нарушение — отсутствие кассовых аппаратов, что означает незаконную предпринимательскую деятельность (по этому поводу было составлено четыре протокола).

Немало изобретательности проявляют хозяева батутов, чтобы подключиться к электричеству и накачать их воздухом. В одном случае запитались от фонарного столба, что не только незаконно, но ещё и опасно.

Интереснее получилось с ещё одним батутом: полицейские просто не нашли его по заявленному адресу. Загадки тут нет — некоторые предприниматели держат по нескольку таких аттракционов в разных концах города. И узнав от сотрудника с одной точки о том, что его только что проверили, они спешат свернуть остальные «дутые» предприятия. Бывали случаи, когда огромные каучуковые конструкции сдували за считанные секунды и оттаскивали в «Газель» прямо на глазах подъезжающих полицейских.

Кстати В Серове в начале июня порыв ветра перевернул батут на проходящего мимо школьника. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга. В Верхней Пышме горе-оператор решил накачать батут от своей машины, но не рассчитал нагрузку, и она вспыхнула. К счастью, никто из людей не пострадал.