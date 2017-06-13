Завершилось формирование шестого созыва Общественной палаты РФ

Владимир Винницкий представляет Свердловскую область в Общественной палате РФ с 2013 года. Фото: Александр Зайцев

В состав Общественной палаты РФ вошли 168 человек. Напомним, формирование нового состава осуществлялось по обновлённому закону, принятому в конце 2016 года: 40 членов утвердил президент Владимир Путин, 85 человек делегировали представители региональных общественных палат, и ещё 43 человека — представители некоммерческих организаций.

Наш регион в федеральной структуре вновь будет представлять председатель президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

— В прошлом созыве ОП я был в комиссиях по безопасности, по общественному контролю, а также по малому и среднему бизнесу. Постараюсь занять свои прежние позиции, — сказал «ОГ» Владимир Винницкий.

По его словам, первое заседание ОП нового созыва состоится 19 и 20 июня.

Федеральная общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года и помогает взаимодействию граждан и общественных объединений с органами власти и местного самоуправления.