Мы должны хорошо помнить, как из одной «Искры» возгорелось пламя

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Левин, председатель Свердловского творческого союза журналистов:

— Нам, современникам, конечно, невозможно в полной мере оценить ту общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в России в 1917 году. Мы знаем о ней из газет той поры, книг, воспоминаний… Мой отец, например, ровесник Октябрьской революции. В этом году ему исполнилось бы сто лет. Но в детстве и юности он мне много рассказывал о своей жизни — и революция ему дала всё. По его словам, крохотная деревушка в Белоруссии, где он родился, при Советской власти преобразилась. Ребятишки начали учиться в школе, стала появляться грамотность, появилась возможность выбора будущей профессии. Отец был глубоко уверен, что благодаря революции ему удалось вырваться из глуши и получить путёвку в большую самостоятельную жизнь. Конечно, ровесники 1917 года очень быстро повзрослели. Когда началась Великая Отечественная война, им шёл 24-й год. Вчерашние мальчишки и юноши вмиг стали мужчинами…

А вот была ли закономерна Октябрьская революция 17-го? Если читать работы Ленина, то по-другому ход истории был невозможен. Призрак коммунизма бродил по Европе, были мечтатели об обществе всеобщего равенства, социалистического и коммунистического пути развития. В этой связи идея с диктатурой пролетариата вполне вписывалась в повестку дня. Другое дело, что из этого получилось. А получилось по известному принципу: хотели как лучше, но вышло как всегда…

Конечно, Октябрьская революция, а вслед за ней Гражданская война унесла огромное количество человеческих жизней, переломала многие судьбы, искалечила семьи. Лютыми врагами становились самые близкие и родные люди. Этот урон ничем не восполним. И вот после этой братоубийственной мясорубки наша страна смогла подняться с колен. Была выиграна самая жестокая битва с фашизмом. Мальчишки, родившиеся в 1917-м, шли в 41-м в атаку с криками «За Родину, за Сталина!». Мне об этом тоже рассказывал отец, прошедший по дорогам войны от Ржева до Берлина. Кто знает, смогли бы мы победить фашистов, не будь в нашей истории Октября 1917-го? А кто-то скажет, что, не будь Октября, и Гитлер бы на нас не напал. Но в том-то и дело, что история не знает сослагательных наклонений. Поэтому случилось то, что случилось.

Нам же, живущим сегодня, надо очень хорошо знать свою историю, чтобы не совершать допущенных ранее ошибок. Не идти на поводу у популистов, не раскачивать лодку, не создавать искусственно всевозможных революционных ситуаций. Мы должны хорошо помнить, как из одной «Искры» возгорелось пламя. Ломать — не строить, разрушить всё до основания, а затем… Это путь в никуда!

Вот почему я не за революционный, а только за эволюционный путь развития. Он тоже непрост, требует большого терпения, времени, осознания, что даже самый худой мир лучше любой ссоры. Родная Россия встала на этот путь. Мы обязательно должны построить современное демократическое общество без чьей-либо диктатуры, где власть по праву принадлежит народу. А народ себе хуже никогда не сделает.