Конкурсы в вузы — фикция

На 17 тысяч выпускников свердловских школ в этом году приходится 20 тысяч мест в вузах региона. Причём 12,5 тысячи из них — бюджетные, за счёт государства. Ещё 7,5 тысячи — коммерческие. Фото: Алексей Кунилов

В 2017 году на 17 тысяч выпускников свердловских школ приходится 20 тысяч мест в вузах региона. Причём 12,5 тысячи из них — бюджетные, за счёт государства. Ещё 7,5 тысячи — коммерческие, на так называемой внебюджетной форме обучения. Выходит, что конкурса при поступлении на высшее обучение фактически нет — в вузы принимают всех, кто придёт.

— Не забывайте, что сегодня абитуриент может подать заявление о поступлении и предоставить результаты Единого государственного экзамена в пять разных вузов России на несколько специальностей в каждом, — разъясняет положение дел с вступительной кампанией ректор Уральского государственного горного университета Николай Косарев. — Во многих случаях, когда вузы отчитываются о якобы высоком конкурсе, — это фикция. Лично я признаю только конкурс подлинников документов, когда поступающий сдаёт в приёмную комиссию не копии, а подлинник — а значит, действительно намеревается учиться в нашем вузе.

Неудивительно, что выпускник с любыми, даже троечными, результатами за выпускной экзамен чувствует себя вольготно и уверенно: простые математические вычисления позволяют сделать вывод, что конкурс на бесплатное обучение в вузы на территории Свердловской области в этом году не превысит 1,4 человека на место.

Детский «балдёж»

— Ерунда! Не то, что в советское время, когда конкурс был 4 человека на одно место у металлургов и 6-8 — у горняков, — не сдерживает эмоций Станислав Набойченко, профессор Уральского федерального университета, председатель Общественной палаты Свердловской области, ректор УПИ с 1986 по 2007 год. — Проблема в том, что современные выпускники школ не готовы начинать самостоятельную ответственную жизнь, как было лет 30 назад. Простите меня за откровенные выражения, но я скажу правду: молодёжь желает продлить детский «балдёж», поэтому даже не рассматривает варианта идти работать после школы. А что продлит детство? Правильно, учёба. Или её подобие — в коммерческом вузе или на коммерческих местах.

При этом представители государственных вузов с давней историей, которую они ведут ещё с советских времён, утверждают: далеко не все поступившие в университет первокурсники способны усвоить программу высшего обучения. Профессора говорят, что вначале вуз вынужден их доучивать — студентам предоставляется возможность получить те знания, которые они должны были получить в школе. Но всё равно неучей приходится отчислять, причём часть — после первой же сессии.

— Сейчас и правила допуска к сессии упростили, — вздыхает недовольный создавшимся положением дел проректор по учебной работе Уральского государственного лесотехнического университета Сергей Колесников. — Прежде без сданных зачётов студент не допускался к экзаменам, а теперь — пожалуйста. Так что нынче не только проще поступить в вуз, чем пару-тройку десятилетий назад, но и окончить его стало легче.

Эти молодые люди, видимо, не знают, что абсолютное большинство вакансий на рынке труда в регионе не требуют высшего образования. Сегодня востребованы выпускники колледжей и техникумов. Фото: Алексей Кунилов

Вузов слишком много

Удивительно, но представители высшей школы сошлись во мнении: такого большого количества вузов, как мы наблюдаем сегодня, стране вовсе не требуется. И тот процесс лишения вузов лицензии и даже аккредитации, который был запущен несколько лет назад и против которого все так громко выступали — оказывается, благо?

— Считаю, что недостаточно жёстко поступают с этими частными лавочками, — убеждён Набойченко. — Процесс лишения лицензирования идёт смешными темпами. Мы сегодня наблюдаем результаты девальвации высшего образования, когда специалист с дипломом идёт работать продавщицей или… в банщицы. Значительная часть выпускников вузов, обучившаяся за деньги, остаётся без работы, потому что государство в таких профессиях не заинтересовано. Двоечник ведь не в силах учиться на инженера, который был бы востребован на рынке труда. А на бухгалтера — пожалуйста, его учат — за плату…

Интересно, что директора школ такое большое количество мест в вузах оправдывают. Так, директор лицея №180 Екатеринбурга Алексей Крылов говорит, что вузы в Свердловской области пользуются авторитетом у жителей соседних регионов — действительно, в них поступают и из Тюмени, Кургана, Челябинска, Перми — по статистике, около 20 процентов. Но то же можно сказать и о земляках: наши выпускники уезжают учиться и в столицы, и на Дальний Восток.

— Платные места в университетах распределяются и среди тех, кто получает второе высшее образование, — настаивает Крылов. — Гуманитарные специальности почти не имеют бюджетных мест — их молодёжь получает уже исключительно за деньги. На высшее образование претендуют и выпускники колледжей, хорошо, что они стремятся больше знать. В нашей школе в этом году 98 выпускников — и мы всех их нацеливаем на получение высшего образования, у нас они все этого достойны. 10-й и 11-й класс сегодня — это профильное обучение, и тот, кто пошёл его получать, уже сделал сознательный выбор в пользу «вышки». Иначе ЕГЭ и сдавать незачем.

Учителя говорят, что тех, кто неспособен учиться в вузе, отсеивают на этапе 9-го класса. Или отправляют со справкой из 10-го. Правда, случаи такие даже для полуторамиллионного Екатеринбурга — единичны. Обычно всех, кто пришёл учиться в десятый класс, педагоги «тянут» до выпуска, поделилась с «ОГ» учитель русского языка и литературы школы № 149 Екатеринбурга Марина Бояринцева.

Реальная профессия

И школьные педагоги, и университетские наставники сходятся в одном: учиться после школы продолжать надо. Да только вовсе не обязательно местом учёбы должен быть вуз.

— Система профессионального образования сегодня становится всё более конкурентоспособной, — считает Косарев. — Готов согласиться с родителями — пусть вчерашний школьник попадёт в учебную среду, встанет на ноги. Но для этого существуют и колледжи, а не только вузы. По крайней мере, профессиональное образование даёт человеку реальную профессию, а не фикцию в виде диплома, который может оказаться невостребованным.

Кстати, мест в техникумах и колледжах Свердловской области хватит для всех: предусмотрены 19 800 бюджетных и более 5 000 — за плату.