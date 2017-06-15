Базилик и руккола становятся «королями» на огородах уральцев

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Щавель, укроп, салат — эти зеленные культуры есть на огороде у каждого. Но ведь хочется же разнообразия, и многие уральцы стремятся к этому, выращивая довольно необычные травы. Тем более что большинство таких экзотических зеленных культур достаточно неприхотливы в уходе.

Интересно, что раньше уральцы вообще не ели петрушку, считая её ядовитой. Но постепенно население привыкает ко всё новым травам, поэтому сегодня мы можем наблюдать настоящие «ковры» из многолетних и однолетних зеленных культур. И это не случайно: именно листостебельные овощи являются наиболее питательными, так как содержат множество как витаминов и антиоксидантов, так и веществ, помогающих бороться с облучением.

Анна Васильевна Юрина, доктор сельскохозяйственных наук и профессор кафедры овощеводства и плодоводства имени профессора Н.Ф. Коняева, уверена: любая зеленная культура по-своему полезна, и выращивание уральцами таких экзотических трав, как базилик и руккола, отнюдь не лишнее.

Руккола. Отношение к этой зелени на Урале несколько скептичное, так как люди ещё не особо привыкли к ней. Иноземное название растения сразу рисует в воображении нечто диковинное и недоступное — на деле же руккола долго росла в нашей стране как обычный сорняк. Однако поклонников этой скороспелой травы и её терпкого запаха, по мнению Анны Васильевны, становится всё больше, ведь она очень полезна для организма человека: разжижает кровь, повышает иммунитет, обладает тонизирующими свойствами.

Спаржа. Многие даже не употребляют эту траву, считая, что она идёт только для оформления букетов. На деле же в пищу активно используются её молодые побеги, причём как в сыром, так и в отварном виде. Спаржа непривычна в нашем рационе, но невероятно полезна: входящие в её состав элементы играют большую роль в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, понижают уровень сахара в крови.

Базилик. Эта душистая трава красного или зелёного цвета сегодня, по словам Анны Васильевны, идёт просто нарасхват у уральцев. Помимо того, что во многих странах базилик популярен как ароматная приправа, он обладает и лекарственными свойствами, применяясь как очищающее и бактерицидное средство.

Эстрагон. Обычный человек и не догадается, что под этим замысловатым названием скрывается всем известный тархун — вкусная специя, используемая в кулинарных и медицинских целях. Салаты, соки, бутерброды — эстрагон можно употреблять в разном виде, тем самым принося пользу как пищеварению, так и нервной системе.

Тмин. Мы привыкли использовать его только как приправу. На самом деле его можно употреблять и в сыром виде в тех же салатах, а также применять в фитотерапии.

По словам Анны Васильевны Юриной, все эти экзотические новинки на огородах довольно неприхотливы: главное — правильно ухаживать за ними. Если семена сажают в открытый грунт, то их необходимо заранее замочить и неглубоко зарыть во влажную землю, накрыв её пленкой. Если после этого под пленкой образуется конденсат, то всё сделано правильно, и через 4–5 дней появятся всходы. Дальше любую зелень необходимо тщательно поливать, иначе она потеряет свои вкусовые качества.