Зелёный салат: от вершков до корешков

Вроде простенькое растение, а выведено около тысячи сортов. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Зелёный салат обладает целебными свойствами и содержит большое количество витаминов. По содержанию витамина С он может соперничать даже с лимоном. Не случайно чуть ли не каждый дачник выращивает на своём участке такие неприхотливые и достаточно холодостойкие сорта, как «Батавия» и «Лолло росса». А между тем селекционерам удалось вывести порядка тысячи сортов зелёного салата, и многие из них прекрасно растут на Среднем Урале.

— Существует огромное количество сортов зелёного салата, они различаются формой листьев, вкусом, скоростью вызревания и другими особенностями. Все многочисленные сорта можно объединить в несколько видов, основные из них — это листовой, полукочанный и кочанный салаты, — рассказала «ОГ» старший преподаватель Уральского государственного аграрного университета Ксения Чусовитина.

К листовым относятся «Бутерброд», «Балет», «Московский парниковый» и многие другие. Все названные сорта являются скороспелыми, их высевают прямо в грунт и через 35–40 дней после того, как проклюнется первый листочек, используют в пищу. Позднеспелые сорта, такие как «Ледяная гора», вызревают в течение 80–100 дней.

— Зелёный салат любит свет и влагу, но если лето выдалось дождливое, дополнительный полив ему противопоказан. В условиях высокой влажности листья будут выпревать, особенно если грядка расположена в низине и плохо продувается, — предупредила Ксения Чусовитина.

По её словам, на Среднем Урале прекрасно растут также полукочанные и кочанные сорта салата, самые популярные из которых «Пекинская капуста» и «Айсберг».

— У этих сортов период вегетации более долгий, поэтому их лучше выращивать рассадным методом. Кроме того, они боятся низких температур, поэтому, если ожидаются заморозки, их необходимо укрывать, — пояснила наша собеседница.

Она рассказала, что существуют также двулетние виды салатов, в их числе цикорные. Посеять такую культуру можно прямо сейчас. В первый год она образуют только корнеплоды, а уже на второй год — листовую массу. Осенью корнеплоды нужно выкопать и, отрезав от ботвы, положить до весны на хранение в прохладное место, а на следующий год посадить в грядку, чтобы получать витаминную зелень. А можно из них зимой на подоконнике выгонять зелёные листья.

— Очень интересен в качестве зелени для зимнего периода цикорный салат «Витлуф», — рассказала «ОГ» профессор Уральского государственного аграрного университета Анна Юрина. — Это растение весьма необычно: использовать можно все его части, вершки и корешки. Вершки, полученные путём выгонки из корнеплодов в зимнее время, хороши для приготовления полезных салатов и разнообразных гарниров ко вторым блюдам. А корешки, то есть клубни, — для приготовления напитка, полезного и похожего по вкусу на кофе.

Цикорный салат не случайно так называется, он родственник цикорию. Для приготовления кофейного напитка клубни нарезают тонкими кружочками, сушат в духовке, а потом заваривают так же, как цикорий.