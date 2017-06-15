Сад без пустоты

Валентина Пушкарёва считает что зелень на участке надо получать в самые рание сроки. Поэтому уже сейчас она может собирать со своих грядок салат, лук, петрушку, горчицу, укроп. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Жительнице села Мезенское Валентине Пушкарёвой можно устраивать по своему участку экскурсии для садоводов: в оборудовании грядок, теплиц, системы полива, ямы для хранения овощей там много интересных решений, которые внедрил её сын Николай. Сама Валентина Николаевна любит работать на земле. Не зря ещё в начале лета на её грядках уже полно зелени. Сад без зеленных культур, по её мнению, выглядит пустым.

Пирожки из щавеля

– Да как же без зелени на огороде? Ещё в мае, когда на грядках ничего нет, появляются салат, щавель, укроп – после долгой зимы особенно радуют их аромат и вкус. Идёшь по участку и не можешь удержаться, чтобы не сорвать листик-другой, – рассказывает Валентина Пушкарёва.

Вот и мы идём с хозяйкой вдоль грядок и понемногу тоже начинаем дегустировать выросшую зелень.

– Попробуйте щавель, мне нравится его кислинка. Он растёт многолетником, поэтому даёт самую первую зелень. Я его очень люблю, кладу в пирожки. Просто листья молодые рву, нарезаю, добавляю немного сахара – и начинка готова. Можно и суп из него варить, – говорит она.

И предупреждает: в молодых листьях щавеля содержатся яблочная, лимонная и щавелевая кислота. Но зелень его срезать надо до того как растение начнёт цвести. Как только щавель цвет набрал – в листьях его остаётся только щавелевая кислота, которая в больших количествах вредна для организма.

Также ещё в начале мая появляется на её грядках лук. Садит она его осенью, благодаря этому лук на перо можно убирать очень рано. Для осенней посадки берёт мелкий лук-севок, причём специальных сортов для подзимнего сева. Едва сходит снег, даёт зелень и лук, который Валентина Николаевна называет Ресторанским. Он многолетний и очень похож на шнитт-лук. Наша хозяйка осенью его выкапывает, разделяет и садит вновь. Так лук ежегодно плодоносит, давая пучки красивых узких перьев. Весной они очень нежные, а к середине лета начинают грубеть.

Пышную зелень уже дала на грядках Валентины Пушкарёвой и кудрявая петрушка.

– Весной перекапывала грядку, попались корни петрушки с прошлого урожая, уже дающие зелень, оставила их. И вот вырос прекрасный куст, – говорит она.

Кладите зелень слоями

Петрушку, сельдерей на лист и корень сеет каждый год. Зелень использует в салатах и соленьях, из корня сельдерея и яблок делает зимой салаты. В теплице у Валентины Пушкарёвой дожидается своего срока для высадки в открытый грунт теплолюбивый базилик. Она любит сорта базилика, дающие цветные листья. Кладёт их в соленья, в салаты.

– При солении помидоров всегда перекладываю их зеленью. Слои чередую, кроме петрушки кладу базилик, лавровый лист, сельдерей. Кстати, если по внешнему виду листья петрушки и сельдерея немного похожи, по вкусу их ни с чем не спутаешь. У сельдерея вкус особенный, он более выраженный. Листья сельдерея содержат много витаминов и минеральных солей. Даже если сельдерея у вас выросло много, старайтесь его лист не выбрасывать - заготавливайте впрок. Лично я раньше листья петрушки и сельдерея солила, сушила. Сейчас предпочитаю замораживать, так лучше сохраняется вкус и питательные вещества растений. А ещё люблю делать из зелени суповую заправку: собираю петрушку, укроп, сельдерей, базилик, добавляю немного мелко нарезанных помидоров и пастеризую. Такую заправку можно хоть в суп класть, хоть просто так есть, - говорит Валентина Пушкарёва.

Вкус – специфический

Особое внимание уделяет и укропу, без него не обходится ни одно блюдо. Поэтому грядки с укропом особенно обширные, выращивает укроп как на зелень, так и на «зонтик». Укропные зонтики с семенами позднее пригодятся для засолки овощей. А недавно открыла для себя и полюбила новую жгучую зелень – салатную горчицу.

– Смотрите, какая она красивая, а по вкусу – чуть острая, горьковатая, но хорошо сочетается с другими овощами в салатах, – рассказывает она.

Признаться, нам с непривычки горчица показался слишком жгучей. Пришлось срочно заесть её листиком салата. Салат здесь также растёт в изобилии, разных сортов и оттенков. Валентина Пушкарёва сеет его рано. Говорит, что в нынешние майские заморозки всходы салата даже не укрывала, культура выдержала низкие температуры и уже давно радует хозяев зеленью. Посевы салата в течение лета она не возобновляет, считает, что салат хорош только весной и в начале лета, когда дефицит овощей. Потом, когда поспевают огурцы и помидоры, его уже и не хочется.

Кстати, зеленные культуры, по убеждению Валентины Пушкарёвой, хороши не только на столе, они могут служить и украшением сада. Так, разные сорта салата, петрушки она высевает по краям грядки, а в центре – любые цветы с высокими цветоносами. В средине лета, когда растения цветут, они смотрятся очень красиво на фоне зелёного обрамления из петрушки, сельдерея и салата.