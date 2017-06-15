Озеленяем сад без особых затрат

Вроде нехитрое сооружение, а как украсило сад! Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Цветочный декор, эффектное озеленение, ландшафтные композиции – варианты декорирования сада или огорода открывают настоящий простор для фантазии. Однако оригинально украсить свой участок можно и одними зелёными растениями, причем самостоятельно и с минимальными затратами.

В первую очередь, оформление садово-огородного участка зависит от целей его владельца. Если территория несет прежде всего урожайную и хозяйственную функции, то, по словам Натальи Леонидовны Краснопёровой, заведующей лабораторией кафедры овощеводства и плодоводства УрГАУ и флориста, садовод, вероятнее всего, выберет для украшения пряности (мята, мелисса) и травы, сочетающие декоративные и полезные свойства. Например, тот же лечебный чабрец можно посадить на передний план: красивое низко стелющееся растение будет особенно радовать во время цветения в июне-июле. Также для декорирования маленьких огородов легко вырастить любисток, кориандр, тимьян и даже всем известные кустики петрушки и укропа, которые будут отлично смотреться на нестандартных грядках круглой или треугольной формы.

Если садовый участок используется только для отдыха, то человек может отдать предпочтение в его оформлении декоративным травам: различные злаки, овсяницы, осоки, карликовые и миниатюрные хосты, живучка. При этом способов украшения сада, по словам флориста Натальи Леонидовны, очень много – всё зависит от его типа. Так, в каменистых садах обычно выращивают солнцелюбивые растения, не требующие много почвы, воды и питательной смеси. А стеновые сады можно сделать с помощью вьющегося виноградника, доступного каждому. Газоны же чаще всего оформляют многолетними или однолетними злаковыми травами в виде бордюров.

Профессиональное декорирование садово-огородного участка стоит значительно дороже. Но нанимать ландшафтного дизайнера для составления проекта совсем не обязательно. Подобное оформление, как считает Наталья Краснопёрова, по силам и обычному садоводу, тем более что зелёные травы доступны каждому. Главное – желание и фантазия.