Жителям первых этажей платить за лифт всё-таки придётся

Пленум Верховного суда объяснил, почему жильцы многоэтажек не освобождаются от платы за лифт, даже если им не пользуются.

В частности, этот вопрос давно мучает жильцов первых и вторых этажей. Однако по закону лифты считаются общим имуществом, за содержание и ремонт которого обязаны платить все собственники и наниматели, сообщает «Российская газета». При этом не важно, пользуются они им или нет.

Добавим, что отменить плату за лифт для жителей первых и вторых этажей с регулярной периодичностью предлагают народные избранники, однако в Госдуме эти поправки в Жилищный кодекс отклоняют. В Екатеринбурге, кстати, одно время действовало постановление, по которому жильцы первых этажей от такой платы освобождались. Дело в том, что плата взимается не за «пользование» лифтом, а за его содержание и ремонт, что может и не зависеть от факта пользования.