В Екатеринбурге появились необычные орнитологические экскурсии

Для знакомства с миром птиц нужны только блокнот, фотоаппарат и бинокль. И хороший гид, конечно. Фото: Наталья Дюрягина

Научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Нина Садыкова проводит в Екатеринбурге необычные экскурсии для всех желающих. Зоолог предлагает уральцам научиться ориентироваться в многообразии видов пернатых и познакомиться с… бёрдингом.

— Если вы хотите рассмотреть птицу поближе, то подходите к ней сбоку, иначе улетит, — инструктирует собравшихся туристов организатор и гид «птичьих» экскурсий Нина Садыкова. Несмотря на ранний час, желающих послушать трели пернатых собралось более двадцати. В среднем группы обычно составляют 10–15 человек.

Справка «ОГ» Бёрдинг (от английского bird — птица) — любительское наблюдение за птицами, спортивная орнитология. Бёрдинг-клубы всего мира насчитывают свыше 80 миллионов членов, «незарегистрированных» любителей в разы больше. Наблюдая за птицами, бёрдеры помогают учёным кольцевать пернатых, вести учёт их численности, развешивать кормушки и дуплянки.

— Впервые я провела такую экскурсию несколько лет назад для участников велофорума, — рассказывает Нина Олеговна, — потом организовала такой же выход для посетителей парка «Оленьи ручьи», а в прошлом году прогулялись с командой интересующихся в рамках «Дней соцгорода «Уралмаш». Людям очень понравилось, и я решила создать группу в соцсети и проводить экскурсии для желающих более-менее регулярно…

Предварительная запись, организованный сбор и продуманный маршрут, на котором рассказывается о встреченных птицах — подобные экскурсии входят в учебную программу биофака, иногда проводятся для посетителей крупных природных парков и заповедников. Главная цель — познакомиться с разнообразием пернатых и научиться узнавать их по голосу и внешнему виду. Для этого, по словам гида, лучше вооружиться биноклем, фотоаппаратом и блокнотом, в который можно записывать все ассоциации и впечатления от услышанного и увиденного для запоминания.

— Анютка у нас настоящий юный орнитолог, поэтому я тоже начал разделять её хобби, — рассказывает участник прогулки Фёдор. — Мы недавно узнали о таких экскурсиях, и дочка сама встала в 5 утра — очень уж ей это интересно.

Домовый и полевой воробей, стриж, дрозд-рябинник, трясогузка, озёрная чайка — далеко не весь список встреченных «братьев наших меньших» в парке у набережной городского пруда. По словам экскурсовода, всего в Екатеринбурге и его окрестностях числится порядка 230 видов птиц.

Кстати В парках, у дома вполне реально встретить животных, птиц и растения, занесённые в Красную книгу России и Свердловской области. Всего на территории Екатеринбурга обнаружено пять редких видов насекомых, один вид амфибий, 15 видов птиц и три вида млекопитающих. Больше всего птиц, занесённых в Красную книгу России, живут на озёрах Шарташ и Шувакиш, а также в прилегающих к ним лесопарках. Осенью в период миграции здесь можно увидеть лебедя-кликуна. Он значится в Красных книгах многих регионов России. Низкая численность кликуна связана с особенностями его поведения, низким потенциалом размножения.

— Птицы — замечательный объект для наблюдения: красивые, со сложным и разнообразным поведением, гораздо менее скрытные, чем, например, дикие млекопитающие. Многие из них довольно близко подпускают к себе человека, пользуясь тем, что всегда могут улететь, — рассказывает орнитолог. По её словам, разнообразие птичьего мира есть везде — надо только научиться видеть его, и сегодня бёрдинг как хобби становится популярным в России.

Возникает резонный вопрос — это платные экскурсии или нет? Вопрос решается демократически: Нина Олеговна объявляет цену в 300 рублей, если экскурсия понравилась. Не понравилась — можете не платить.